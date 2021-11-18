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МИД ответил на призыв Франции вернуться к обсуждениям в «нормандском формате»

Ведомости

Москва хотела бы получить от Парижа и Берлина конкретные предложения для обсуждения в рамках «нормандского формата», написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — написала она, комментируя сообщение, что «представитель МИД ФРГ заявил, что Берлин и Париж внесли несколько конкретных предложений для встречи глав МИД в "нормандском формате", но РФ якобы отказалась».

Ранее сегодня представитель французского МИДа в ходе брифинга заявил, что Германия и Франция на протяжении нескольких месяцев работали над продолжением переговоров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) и представили несколько «конкретных предложений» для встречи глав внешнеполитических ведомств. В Москве же от участия в этих переговорах отказались, заявил чиновник, призвав российскую сторону «вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в утвержденных форматах и в соответствии с согласованными принципами», писали «РИА Новости».

8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что отказался от встречи в «нормандском формате» 11 ноября из-за загруженного графика в этот день. Глава ведомства уточнил, что известил об этом партнеров, но те не предложили альтернативную дату и настаивали на уже озвученной.

Кроме того, министр заявил, что 29 октября Москва направила в Берлин, Париж и Киев свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в «нормандском формате». Ответ «по существу» на тот момент получен не был, а встреча ради того, чтобы увидеться, сфотографироваться вместе и тем самым подать сигнал, будто «нормандский формат» работает, России не нужна, резюмировал Лавров.

Сегодня глава МИДа сказал, что Россия примет участие во встрече в «нормандском формате» исключительно после выполнения Киевом минских соглашений. 17 ноября российское министерство опубликовало переписку Лаврова с главами МИДов Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в связи с тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».

В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

Ранее по теме: Лавров назвал условие проведения встречи в «нормандском формате»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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