МИД ответил на призыв Франции вернуться к обсуждениям в «нормандском формате»
Москва хотела бы получить от Парижа и Берлина конкретные предложения для обсуждения в рамках «нормандского формата», написала в своем Telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — написала она, комментируя сообщение, что «представитель МИД ФРГ заявил, что Берлин и Париж внесли несколько конкретных предложений для встречи глав МИД в "нормандском формате", но РФ якобы отказалась».
Ранее сегодня представитель французского МИДа в ходе брифинга заявил, что Германия и Франция на протяжении нескольких месяцев работали над продолжением переговоров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) и представили несколько «конкретных предложений» для встречи глав внешнеполитических ведомств. В Москве же от участия в этих переговорах отказались, заявил чиновник, призвав российскую сторону «вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в утвержденных форматах и в соответствии с согласованными принципами», писали «РИА Новости».
8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что отказался от встречи в «нормандском формате» 11 ноября из-за загруженного графика в этот день. Глава ведомства уточнил, что известил об этом партнеров, но те не предложили альтернативную дату и настаивали на уже озвученной.
Кроме того, министр заявил, что 29 октября Москва направила в Берлин, Париж и Киев свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в «нормандском формате». Ответ «по существу» на тот момент получен не был, а встреча ради того, чтобы увидеться, сфотографироваться вместе и тем самым подать сигнал, будто «нормандский формат» работает, России не нужна, резюмировал Лавров.
Сегодня глава МИДа сказал, что Россия примет участие во встрече в «нормандском формате» исключительно после выполнения Киевом минских соглашений. 17 ноября российское министерство опубликовало переписку Лаврова с главами МИДов Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в связи с тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».