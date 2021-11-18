МИД ответил на призыв Франции вернуться к обсуждениям в «нормандском формате»

Кроме того, министр заявил, что 29 октября Москва направила в Берлин, Париж и Киев свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в «нормандском формате». Ответ «по существу» на тот момент получен не был, а встреча ради того, чтобы увидеться, сфотографироваться вместе и тем самым подать сигнал, будто «нормандский формат» работает, России не нужна, резюмировал Лавров.