Лавров сообщил об отказе Москвы от участия во встрече нормандской четверки 11 ноября

«У нас 11 ноября ничего не будет. Каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат и насколько этот результат будет опираться на выполнение украинским руководством всех предыдущих решений в "нормандском формате", прежде всего решения парижского саммита нормандской четверки в декабре 2019 г.», — пояснил Лавров.