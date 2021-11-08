Лавров сообщил об отказе Москвы от участия во встрече нормандской четверки 11 ноября
Министры иностранных дел России, Франции, Германии и Украины 11 ноября не проведут встречу в «нормандском формате», так как в этот день у главы российского внешнеполитического ведомства очень плотный график, а альтернативный вариант европейские коллеги не предложили, сообщил журналистам на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
«У меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран», — сказал он, добавив, что в этот день у него «физически не получается» провести встречу в «нормандском формате».
Лавров рассказал, что ранее сообщил о своем плотном графике 11 ноября министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану. Однако после этого Париж и Берлин направили Москве совместное послание, где именно эта дата была указана как «безальтернативная». Такое поведение Лавров охарактеризовал как «по-человечески некультурное».
Глава российского МИДа добавил, что 29 октября Москва направила в Берлин, Париж и Киев видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в «нормандском формате». Ответ «по существу» пока не получен, а встреча ради того, чтобы увидеться, сфотографироваться вместе и тем самым подать сигнал, будто «нормандский формат» работает, России не нужна, резюмировал министр.
«У нас 11 ноября ничего не будет. Каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат и насколько этот результат будет опираться на выполнение украинским руководством всех предыдущих решений в "нормандском формате", прежде всего решения парижского саммита нормандской четверки в декабре 2019 г.», — пояснил Лавров.
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры нормандской четверки приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
Осенью 2021 г. украинская сторона выразила желание провести саммит в «нормандском формате» до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль знает о таком намерении, однако не видит смысла проводить «саммит ради саммита» — встречу необходимо подготовить. Этим, а также ревизией нынешнего положения дел занимаются министерства иностранных дел России, Украины, Франции и Германии и политсоветники, однако похвастаться особыми результатами пока нельзя, отметил представитель Кремля.