Путин обсудил ситуацию на Украине с Меркель и Макроном
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой разговора лидеров государств стала ситуация на Украине.
«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации минских договоренностей 2015 г. как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате», — говорится в сообщении Кремля.
Российский президент в ходе разговора отметил уклонение Киева от выполнения своих обязательств как в рамках минских соглашений, так и договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих «нормандских» саммитов. Лидеры России, Германии и Франции поручили своим советникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии «нормандской четверки».
«Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.
Помимо этого стороны затронули и другие международные вопросы, среди которых борьба с терроризмом на Африканском континенте.
11 октября с лидерами Германии и Франции телефонную беседу провел также президент Украины Владимир Зеленский. Согласно сообщению пресс-службы офиса украинского лидера, главы государств обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита «нормандской четверки».