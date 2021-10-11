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Путин обсудил ситуацию на Украине с Меркель и Макроном

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Основной темой разговора лидеров государств стала ситуация на Украине.

«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации минских договоренностей 2015 г. как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате», — говорится в сообщении Кремля.

Российский президент в ходе разговора отметил уклонение Киева от выполнения своих обязательств как в рамках минских соглашений, так и договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих «нормандских» саммитов. Лидеры России, Германии и Франции поручили своим советникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать работу по линии «нормандской четверки».

«Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации, в случае целесообразности, и «нормандского» саммита», — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо этого стороны затронули и другие международные вопросы, среди которых борьба с терроризмом на Африканском континенте.

11 октября с лидерами Германии и Франции телефонную беседу провел также президент Украины Владимир Зеленский. Согласно сообщению пресс-службы офиса украинского лидера, главы государств обсудили дальнейшие шаги по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, а также подготовку к проведению очередного саммита «нормандской четверки».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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