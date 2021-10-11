Путин обсудил ситуацию на Украине с Меркель и Макроном

«Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта. При этом три лидера отметили важность реализации минских договоренностей 2015 г. как безальтернативной основы урегулирования. Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в «нормандском формате», — говорится в сообщении Кремля.