Песков заявил о невозможности обсуждения темы Крыма с Украиной

Ранее Арестович заявил в интервью телеканалу «Дом», что конфликт в Донбассе и «оккупацию» Крыма президент России Владимир Путин может остановить за пять минут. «Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за 5 минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем», — добавил он.