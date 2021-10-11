Песков заявил о невозможности обсуждения темы Крыма с Украиной
Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, это не будет обсуждаться с украинскими властями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новостям», комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «деоккупации» полуострова.
«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — ответил Песков на вопрос о готовности Кремля обсуждать Крым с Украиной.
Ранее Арестович заявил в интервью телеканалу «Дом», что конфликт в Донбассе и «оккупацию» Крыма президент России Владимир Путин может остановить за пять минут. «Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за 5 минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем», — добавил он.
Зеленский неоднократно выражал заинтересованность во встрече с Путиным. В последний раз украинский президент заявил об этом накануне, отметив, что готов побеседовать как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата». Украинская сторона заявляет о желании обсудить тему Крыма, однако Россия не желает этого делать.