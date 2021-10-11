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Песков заявил о невозможности обсуждения темы Крыма с Украиной

Ведомости

Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, это не будет обсуждаться с украинскими властями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новостям», комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «деоккупации» полуострова.

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — ответил Песков на вопрос о готовности Кремля обсуждать Крым с Украиной.

Ранее Арестович заявил в интервью телеканалу «Дом», что конфликт в Донбассе и «оккупацию» Крыма президент России Владимир Путин может остановить за пять минут. «Война на Донбассе может быть остановлена одним звонком. Крым может быть деоккупирован за 5 минут решением главы Российской Федерации и только его персональным решением. И соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем», — добавил он.

Зеленский неоднократно выражал заинтересованность во встрече с Путиным. В последний раз украинский президент заявил об этом накануне, отметив, что готов побеседовать как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата». Украинская сторона заявляет о желании обсудить тему Крыма, однако Россия не желает этого делать.

Ранее по теме: На Украине назвали условие встречи Зеленского с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных