На Украине назвали условие встречи Зеленского с Путиным

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад направила Киеву свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. По информации издания, список состоял из 12 потенциальных решений, из которых почти все касались двусторонних отношений между странами. Речь шла в том числе о восстановлении полноценных дипломатических отношений, возвращении послов в Москву и Киев, снятии взаимных торгово-экономических ограничений и отмене санкций против граждан и компаний.