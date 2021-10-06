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На Украине назвали условие встречи Зеленского с Путиным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным темы, предложенные Москвой, после того как из отношений между странами «исчезнут» вопросы «оккупации части украинской территории» и «удержания в заложниках» граждан республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Президент Украины готов будет обсуждать предложенную Москвой повестку дня, как только из украинско-российских отношений исчезнут такие фундаментальные вопросы, как оккупация Россией части украинской территории или удерживания в заложниках украинских граждан», — сообщил он агентству «Униан».

Никифоров отметил, что, по мнению Зеленского, диалог с Путиным должен строиться на теме «пути к миру». После этого можно будет говорить о восстановлении дипломатических отношений и транспортного сообщения, резюмировал пресс-секретарь украинского президента.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российских госструктурах сообщил, что Москва несколько месяцев назад направила Киеву свое видение итогов возможной встречи Путина и Зеленского. По информации издания, список состоял из 12 потенциальных решений, из которых почти все касались двусторонних отношений между странами. Речь шла в том числе о восстановлении полноценных дипломатических отношений, возвращении послов в Москву и Киев, снятии взаимных торгово-экономических ограничений и отмене санкций против граждан и компаний. 

Зеленский неоднократно выражал заинтересованность во встрече с Путиным. В последний раз украинский президент заявил об этом накануне, отметив, что готов побеседовать как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата».

12 сентября Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Путиным может произойти только в случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что «камнем преткновения» остается нежелание Украины выполнять достигнутые минские договоренности. Кроме того, вопрос Крыма для России закрыт и не подлежит обсуждению.

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: Кремль предложил 12 решений по итогам встречи Путина и Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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