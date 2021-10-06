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«Коммерсантъ»: Кремль предложил 12 решений по итогам встречи Путина и Зеленского

Ведомости

Россия направила Украине свой проект возможных решений по итогам планирующейся встречи российского президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, включая взаимное снятие санкций, восстановление полноценных дипотношений, транспортного сообщения и подготовку соглашения по транзиту газа после 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, в Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции, а также отдельные ограничения в отношении физических и юридических лиц, последние из которых были введены Киевом сегодня, 6 октября.

Кроме того, Россия предлагает принять на саммите решение о восстановлении полноценного транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 г. соглашения о транзите и поставках газа после 2024 г. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений.

В то же время вопрос Крыма Россия поднимать не предлагала, а ситуация с Донбассом упомянута лишь в контексте того, что Россия поддержит любые договорённости Киева с непризнанными ДНР и ЛНР, с которыми украинская сторона последовательно отказывается вести прямые переговоры. Как сообщил собеседник издания, ответ на эти предложения из Киева пока не поступил.

Зеленский неоднократно выражал заинтересованность во встрече с Путиным. Этот вопрос был поднят во время последнего обострения конфликта в Донбассе в апреле. Украинский лидер предлагал встретиться на Востоке Украины, а затем — в Ватикане. В последний раз Зеленский заявил о возможности встречи накануне, отметив, что готов побеседовать как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата». При этом украинский лидер отметил, что окружение Путина не хочет, чтобы встреча состоялась в формате тет-а-тет, потому что она «может принести неожиданный результат». 

12 сентября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что встреча президента с Путиным может произойти только в случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины». Песков же говорил, что «камнем преткновения» остается нежелание Украины выполнять достигнутые минские договоренности.

Ранее по теме: В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Зеленского до конца 2021 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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