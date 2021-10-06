«Коммерсантъ»: Кремль предложил 12 решений по итогам встречи Путина и Зеленского

Зеленский неоднократно выражал заинтересованность во встрече с Путиным. Этот вопрос был поднят во время последнего обострения конфликта в Донбассе в апреле. Украинский лидер предлагал встретиться на Востоке Украины, а затем — в Ватикане. В последний раз Зеленский заявил о возможности встречи накануне, отметив, что готов побеседовать как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата». При этом украинский лидер отметил, что окружение Путина не хочет, чтобы встреча состоялась в формате тет-а-тет, потому что она «может принести неожиданный результат».