«Коммерсантъ»: Кремль предложил 12 решений по итогам встречи Путина и Зеленского
Россия направила Украине свой проект возможных решений по итогам планирующейся встречи российского президента Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, включая взаимное снятие санкций, восстановление полноценных дипотношений, транспортного сообщения и подготовку соглашения по транзиту газа после 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, в Кремле считают, что на встрече можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений, согласовать возвращение послов в Москву и Киев, снять взаимные торгово-экономические санкции, а также отдельные ограничения в отношении физических и юридических лиц, последние из которых были введены Киевом сегодня, 6 октября.
Кроме того, Россия предлагает принять на саммите решение о восстановлении полноценного транспортного сообщения между двумя странами, а также договориться о подготовке до 1 декабря 2022 г. соглашения о транзите и поставках газа после 2024 г. Всего в списке 12 потенциальных решений, и почти все касаются двусторонних отношений.
В то же время вопрос Крыма Россия поднимать не предлагала, а ситуация с Донбассом упомянута лишь в контексте того, что Россия поддержит любые договорённости Киева с непризнанными ДНР и ЛНР, с которыми украинская сторона последовательно отказывается вести прямые переговоры. Как сообщил собеседник издания, ответ на эти предложения из Киева пока не поступил.
Зеленский неоднократно выражал заинтересованность во встрече с Путиным. Этот вопрос был поднят во время последнего обострения конфликта в Донбассе в апреле. Украинский лидер предлагал встретиться на Востоке Украины, а затем — в Ватикане. В последний раз Зеленский заявил о возможности встречи накануне, отметив, что готов побеседовать как тет-а-тет, так и в рамках «нормандского формата». При этом украинский лидер отметил, что окружение Путина не хочет, чтобы встреча состоялась в формате тет-а-тет, потому что она «может принести неожиданный результат».
12 сентября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что встреча президента с Путиным может произойти только в случае, если будет обсуждаться вопрос об «оккупации Россией части территории Украины». Песков же говорил, что «камнем преткновения» остается нежелание Украины выполнять достигнутые минские договоренности.