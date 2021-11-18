Лавров назвал условие проведения встречи в «нормандском формате»
Россия примет участие во встрече в «нормандском формате» — с представителями Украины, Германии и Франции — исключительно после выполнения Киевом минских соглашений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров журналистам по итогам заседания расширенной коллегии МИДа.
«Будем встречаться исключительно, когда нам доложат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено. Прежде всего — это особый статус Донбасса, это закрепление этого особого статуса в Конституции Украины, в которую должен быть внесен элемент децентрализации, как это записано в минских договоренностях, это безусловные амнистии и, разумеется, это проведение выборов по правилам, согласованным между Киевом, Донецком и Луганском на основе принципов ОБСЕ», — сказал Лавров.
После исполнения этих мер «восстанавливается полноценный контроль украинского государства над неконтролируемой им сейчас частью границы с Россией», отметил он.
17 ноября МИД России опубликовал переписку Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Свой шаг ведомство объяснило тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению».
В частности, в своих письмах коллегам министр обращал внимание на важность содержания любых возможных дискуссий в рамках «нормандского формата». Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию писем министров, отметила, что российская сторона не блокирует встречу в «нормандском формате». При этом, по ее словам, «пустые встречи» смысла не имеют и Москва отказывается в них принимать участие.
Ранее Лавров отказался от участия во встрече, которую Франция и Германия планировали провести 11 ноября. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этот день у него очень плотный график, а альтернативный вариант европейские коллеги не предложили. В свою очередь, комментируя заявления Франции о том, что Москва отказалась участвовать во встрече в «нормандском формате» 11 ноября, российский министр ответил, что «это не те манеры, которые мы привыкли ожидать от французских партнеров».
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».