Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
В случае агрессии против России со стороны Украины Белоруссия предпочтет сторону Москвы, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости».
«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное», — сказал он. Лукашенко подчеркнул, что он никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».
Лукашенко ранее заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским.
Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, добавил он. Официальное признание Белоруссией, что Крым российский, нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины, Киев будет действовать «по полной программе», заявил в ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.