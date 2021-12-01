Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное», — сказал он. Лукашенко подчеркнул, что он никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».