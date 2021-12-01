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Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины

Ведомости

В случае агрессии против России со стороны Украины Белоруссия предпочтет сторону Москвы, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью «РИА Новости».

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное», — сказал он. Лукашенко подчеркнул, что он никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».

Лукашенко ранее заявил в интервью «РИА Новости», что хочет посетить Крым и договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, после референдума 2014 г. полуостров де-факто и де-юре стал российским.

Поездка президента в Крым будет означать признание полуострова частью России, добавил он. Официальное признание Белоруссией, что Крым российский, нанесет удар по отношениям Белоруссии и Украины, Киев будет действовать «по полной программе», заявил в ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее по теме: Александр Лукашенко считает Крым и российским, и своим

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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