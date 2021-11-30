Александр Лукашенко считает Крым и российским, и своим

Первый шаг был сделан Лукашенко в рамках того же интервью. Он выразил удивление, что «Белавиа» еще не летает в Крым. «Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым, – заявил белорусский президент. – Если нам надо будет перевезти людей – а у нас там санаторий свой, – слушайте, у нас руки развязаны. Мы полетим, когда нам будет нужно. К сожалению, не через Украину – в полтора или два раза круг будет дальше».