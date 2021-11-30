Александр Лукашенко считает Крым и российским, и своим

Александр Лукашенко считает Крым и российским, и своимЗа его признанием последует улучшение отношений с Россией и ухудшение с Украиной
Признание о том, что Крым на самом деле давно является российским регионом, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву. «Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», – сказал Лукашенко. По словам белорусского президента, он имеет право посещать полуостров, «под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым»: «Это и мой Крым».
Крымская перестройка Лукашенко
Это первое столь откровенное заявление Лукашенко о принадлежности Крыма России (регион вошел в ее состав в 2014 г.). И первое заявление подобного рода со стороны постсоветских лидеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также представитель МИД России Мария Захарова не ответили на запрос «Ведомостей» о том, стоит ли считать это официальным признанием полуострова российским.
Со стороны Лукашенко это очень серьезный и убедительный дипломатический шаг, в котором заинтересована и Россия, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. «Но Лукашенко не сможет «сорвать плотину», т. е. вслед за Белоруссией вряд ли все побегут признавать Крым нашим, но зато возникнет понимание, как строить работу дальше, в том числе строить Союзное государство», – отметил Калашников.
Заявление прессе может быть истолковано как официальная позиция страны по такому вопросу, но, как показывает практика, для признания де-юре нужно четко и недвусмысленно оформленное заявление, говорит руководитель практики санкционного права КА Pen & Paper Сергей Гландин. Одних слов мало, подчеркивает Калашников, ведь фактическое признание – это другое: к примеру, регулярное авиасообщение, экономическое сотрудничество с регионом, постоянный товарооборот.
Первый шаг был сделан Лукашенко в рамках того же интервью. Он выразил удивление, что «Белавиа» еще не летает в Крым. «Честно говоря, я даже не знал, что мы не летаем в Крым, – заявил белорусский президент. – Если нам надо будет перевезти людей – а у нас там санаторий свой, – слушайте, у нас руки развязаны. Мы полетим, когда нам будет нужно. К сожалению, не через Украину – в полтора или два раза круг будет дальше».
Пока на сайте «Белавиа» указано, что Симферополь – это территория Украины. Из Минска туда можно купить билеты со стыковкой в Москве.
Вопросы авиаперевозок обсуждались в мае в ходе встречи Лукашенко в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Песков тогда уточнял, что на встрече не обсуждался вопрос полетов «Белавиа» в Крым. Обсуждение состоялось на фоне запрета со стороны властей Евросоюза на полеты «Белавиа» во многие европейские столицы и отказа европейских перевозчиков летать в воздушном пространстве Белоруссии. Это стало возможно после принудительной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair с экс-главредом оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
В июне «Белавиа» сообщала, что лишена возможности выполнять 2/3 своих регулярных рейсов. Пассажиропоток «Белавиа» за пандемийный 2020 год сократился более чем на 58% до 1,7 млн человек. Чистый убыток составил 92 млн белорусских рублей ($36 млн).
Если будут достигнуты договоренности, то «Белавиа» до апреля 2022 г. может рассчитывать на два рейса из Минска в Симферополь в неделю, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Сейчас авиакомпания выполняет два рейса в неделю в Сочи и можно предположить, что Симферополь будет примерно столь же востребован, сказал он. Крым может «выстрелить» с учетом эффекта новизны такого предложения, добавил Пантелеев. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию.
Эксперты в сфере туризма не уверены, что Крым будет сильно востребован у белорусов, даже если Лукашенко покажет личный пример. Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе говорит, что в Крыму 97% туристов – россияне и лишь 3% – иностранцы, сколько из них граждан Белоруссии, может знать только минтуризма Крыма. «Ведомости» направили запрос в министерство.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский отмечает, что белорусы предпочитали до недавнего времени, как и россияне, отдыхать в Египте и Турции, а трафик на курорты Крыма и Краснодарского края был крайне незначительным в том числе из-за отсутствия хорошей транспортной доступности, включая прямое авиасообщение. Но если воздушная блокада Белоруссии будет долгой, число белорусских туристов в Крыму и на других южных курортах может вырасти, не исключает Уманский.
Что связывает Белоруссию, Крым и Украину
Признание Лукашенко Крыма российским, несомненно, увеличит торговый оборот между полуостровом и Белоруссией и приведет к установлению прямого авиасообщения, уверен проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. При этом важно отметить, поясняет Сутырин, что Белоруссия и ранее активно торговала с Крымом. По данным ФТС России, за 9 месяцев 2021 г. объем импорта из Белоруссии в Крым составил $7 млн, а экспорта $6 млн. Это меньше 1% во всей внешней торговле между Россией и Белоруссией.
При этом, как и в российской банковской системе, госсектор также превалирует в белорусском банковском секторе, отмечает старший директор Fitch Ольга Игнатьева. До настоящего времени белорусские банки не предпринимали попыток экспансии за пределы республики, поскольку ресурсы направлялись на решение насущных внутренних задач, в том числе устанавливаемых правительством. По ее словам, стоит ожидать продолжения данной стратегии в ближайшем будущем.
Вряд ли готовность белорусских банков осваивать санкционный рынок Крыма будет выше, чем у российских банков, которые в Крыму фактически не работают, говорит младший вице-президент агентства Moody’s Светлана Павлова. Она также отмечает, что государственные банки в Белоруссии преобладают: их доля рынка по активам около 66%, из которых 43% приходится на Беларусбанк. Существенная доля активов сектора – 34% – приходится на иностранные банки: из 15 иностранных банков пять являются «дочками» российских банков, крупнейшая их них – «БПС-Сбербанк» («дочка» Сбербанка). При этом крупнейшие госбанки (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк) уже находятся под санкциями ЕС.
Политический ход Лукашенко будет положительно оценен в Москве и может привести к увеличению экономической поддержки страны, уверен Сутырин. Для Белоруссии это особенно важно в преддверии экономического удара от западных санкций, настоящие последствия от которых почувствуются в 2022 г. Разумеется, отмечает эксперт, решением будет недовольна Украина, которая может разорвать ряд межгосударственных договоров и отказаться от части белорусского импорта объемом более $3 млрд. При этом половину этого импорта составляют нефтепродукты, от которых Украина и может быть вынуждена отказаться, учитывая риски попадания под экстерриториальные санкции США против Белоруссии, говорит Сутырин.
Украина вынуждена закупать у Белоруссии от 450 до 900 МВт ежесуточно, что составляет около 2% мощности электроэнергетики страны, отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он уточнил, что украинские мощности сейчас загружены только наполовину за счет атомной генерации, в то время как тепловая генерация практически не работает. В то же время, добавил Гришунин, в 2020 г. Украина экспортировала в Белоруссию продукции на $1,4 млрд: «Белоруссия является вторым по размеру рынком для Украины после ЕС».
Руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что Украина может отозвать своего посла из Минска и выслать белорусского посла, кроме того, украино-белорусские отношения, и без того непростые, могут еще больше ухудшиться. Что касается реакции ЕС и других западных игроков, то аналогичные заявления официальных лиц Венесуэлы и Сирии о признании Крыма российским не привели к новым санкциям против этих стран, впрочем, и существующие санкции по другим поводам против них и так очень жесткие, напоминает эксперт.-