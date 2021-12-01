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Лавров заявил о возрастающей «наглости» Киева

Ведомости

Киев становится все более наглым по отношению к минским договоренностям и к России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации.

«Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений», — сказал глава ведомства. 

Он отметил, что Париж и Берлин уже «многие годы» обещают Москве «вразумить» Киев, однако этого не происходит. В итоге МИД был вынужден обнародовать переписку с французским и немецким коллегами по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

«Как нам иначе продолжать работать? Пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается», — отметил Лавров. 

17 ноября МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в связи с тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению». Париж и Берлин назвали это нарушением дипломатических, однако и. о. канцлера Германии Ангела Меркель назвала такой шаг неудивительным. 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия МИДа как «блестящий шаг». 

Ранее по теме: Песков назвал «блестящим шагом» публикацию переписки по Донбассу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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