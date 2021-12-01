Лавров заявил о возрастающей «наглости» Киева

17 ноября МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в связи с тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению». Париж и Берлин назвали это нарушением дипломатических, однако и. о. канцлера Германии Ангела Меркель назвала такой шаг неудивительным. 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия МИДа как «блестящий шаг».