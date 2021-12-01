Лавров заявил о возрастающей «наглости» Киева
Киев становится все более наглым по отношению к минским договоренностям и к России, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации.
«Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку его воинственных устремлений», — сказал глава ведомства.
Он отметил, что Париж и Берлин уже «многие годы» обещают Москве «вразумить» Киев, однако этого не происходит. В итоге МИД был вынужден обнародовать переписку с французским и немецким коллегами по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
«Как нам иначе продолжать работать? Пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается», — отметил Лавров.
17 ноября МИД РФ обнародовал переписку Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в связи с тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате подвергаются искажению». Париж и Берлин назвали это нарушением дипломатических, однако и. о. канцлера Германии Ангела Меркель назвала такой шаг неудивительным. 21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия МИДа как «блестящий шаг».