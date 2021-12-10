МИД России заявил об угрозе конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО

В МИДе добавили, что страны НАТО подталкивают Украину к агрессивным шагам вместо того, чтобы «одернуть» ее: по-другому нельзя интерпретировать участившиеся учения США и их союзников в Черном море и провокации самолетов стран — членов НАТО у российских границ. Также западные страны продолжают «военное освоение» Украины и накачивают страну оружием, отметили в министерстве.