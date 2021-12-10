МИД России заявил об угрозе конфликта в Европе из-за втягивания Украины в НАТО
Западные страны втягивают Украину в НАТО, на территории страны может появиться дестабилизирующее вооружение, что создаст угрозу безопасности России и риски войны в Европе, говорится в заявлении МИД России о диалоге с США и другими странами Запада о выработке гарантий безопасности.
«Взят курс на втягивание Украины в НАТО, что чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России и других дестабилизирующих вооружений. Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — заявили в МИДе.
В заявлении министерства говорится, что ситуация на Украине используется как предлог для нагнетания конфронтации в отношении России. Страны Запада поощряют русофобию на Украине и выгораживают действия Киева по срыву минских договоренностей и подготовке силового решения конфликта в Донбассе.
В МИДе добавили, что страны НАТО подталкивают Украину к агрессивным шагам вместо того, чтобы «одернуть» ее: по-другому нельзя интерпретировать участившиеся учения США и их союзников в Черном море и провокации самолетов стран — членов НАТО у российских границ. Также западные страны продолжают «военное освоение» Украины и накачивают страну оружием, отметили в министерстве.
Российская сторона призвала НАТО отреагировать на предложения РФ по снижению напряженности в Европе. В МИДе предложили отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО; согласовать предельную дистанцию сближения боевых кораблей и самолетов; возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами по линии Россия — США и Россия — НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия в диалоге со странами Запада будет стремиться достичь соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны. Он добавил, что предложил начать «предметные переговоры» по этому вопросу. По его словам, речь пойдет об обеспечении «правовых, юридических гарантий», поскольку соответствующие устные обязательства западные страны выполнить отказались.
Последнее заявление Путина прозвучало на фоне ухудшения отношений между Россией и военным блоком, который подозревает Москву в подготовке военной агрессии на Украине. Накануне главы МИД стран НАТО обсудили в Риге возможность введения экономических санкций против России в случае предполагаемого конфликта с Украиной.
В Кремле категорически отрицают обвинения в подготовке такого нападения. «Это нагнетание напряженности, опять же попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что сообщения о предполагаемом вторжении России на Украину могут быть «камуфляжем», прикрывающим собственные планы Киева по силовому решению проблемы Донбасса.