Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

«Наше предложение по проведению диалога в рамках Совета Россия-НАТО по-прежнему в силе», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что кризис требует дипломатического и политического урегулирования. НАТО приветствует диалог президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и усилия по созыву новой встречи в «нормандском формате». Столтенберг подчеркнул, что диалог становится все более важным, когда напряжение растет.