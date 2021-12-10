Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией
Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией в рамках Совета Россия-НАТО, заявил генсекретарь альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром обороны и министром иностранных дел Франции.
«Наше предложение по проведению диалога в рамках Совета Россия-НАТО по-прежнему в силе», — заявил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что кризис требует дипломатического и политического урегулирования. НАТО приветствует диалог президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и усилия по созыву новой встречи в «нормандском формате». Столтенберг подчеркнул, что диалог становится все более важным, когда напряжение растет.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в диалоге со странами Запада будет стремиться достичь соглашений об отказе НАТО от расширения на восток и размещения вооружений вблизи границ страны. Он добавил, что предложил начать «предметные переговоры» по этому вопросу. По его словам, речь пойдет об обеспечении «правовых, юридических гарантий», поскольку соответствующие устные обязательства западные страны выполнить отказались.
Последнее заявление Путина прозвучало на фоне ухудшения отношений между Россией и военным блоком, который подозревает Москву в подготовке военной агрессии на Украине. Накануне главы МИД стран НАТО обсудили в Риге возможность введения экономических санкций против России в случае предполагаемого конфликта с Украиной.
В Кремле категорически отрицают обвинения в подготовке такого нападения. «Это нагнетание напряженности, опять же попытка представить России как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив, что сообщения о предполагаемом вторжении России на Украину могут быть «камуфляжем», прикрывающим собственные планы Киева по силовому решению проблемы Донбасса.