Путин и Байден обсудили необходимость согласования вопросов по НАТО с альянсом

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, и с другими странами тоже. Потому что говорится, собственно, о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости продвижения для России дальше на восток. Здесь была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо с другими странами также согласовать», — сказал Песков журналистам.