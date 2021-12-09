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Путин и Байден обсудили необходимость согласования вопросов по НАТО с альянсом

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров 7 декабря обсудили необходимость согласования важных вопросов, связанных с НАТО, с другими членами альянса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, и с другими странами тоже. Потому что говорится, собственно, о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости продвижения для России дальше на восток. Здесь была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо с другими странами также согласовать», — сказал Песков журналистам.

8 декабря Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. По его словам, Москва исходит из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Свои предложения российская сторона представит Вашингтону в течение недели. «Договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет таким профессионально заниматься», — подчеркнул Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи.

«Пока мы концентрируемся на подготовке основных тезисов нашей концептуальной позиции, которая будет подготовлена и доведена до сведения американских коллег», — подчеркнул Песков.

При этом, как заметил Песков, конфигурации этой структуры пока нет: «Нет пока четкого понимания, кто именно будет задействован в переговорах, как. Это все вопросы ближайшей перспективы для прояснения в ближайшем будущем».

Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря по видеосвязи. Общение длилось дольше двух часов. 16 июня этого года главы государств встретились лично в Женеве в рамках российско-американского саммита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных