Путин и Байден обсудили необходимость согласования вопросов по НАТО с альянсом
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров 7 декабря обсудили необходимость согласования важных вопросов, связанных с НАТО, с другими членами альянса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно, упоминалась тема, связанная с иными членами НАТО во время телефонного разговора, и, собственно, с обеих сторон отмечалась необходимость согласования таких концептуально важных вопросов, в том числе о которых шла речь, и с другими странами тоже. Потому что говорится, собственно, о безопасности на континенте, говорится о неприемлемости продвижения для России дальше на восток. Здесь была оговорка со стороны американских визави о том, что это необходимо с другими странами также согласовать», — сказал Песков журналистам.
8 декабря Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. По его словам, Москва исходит из того, что при обеспечении безопасности безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Свои предложения российская сторона представит Вашингтону в течение недели. «Договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет таким профессионально заниматься», — подчеркнул Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров в Сочи.
«Пока мы концентрируемся на подготовке основных тезисов нашей концептуальной позиции, которая будет подготовлена и доведена до сведения американских коллег», — подчеркнул Песков.
При этом, как заметил Песков, конфигурации этой структуры пока нет: «Нет пока четкого понимания, кто именно будет задействован в переговорах, как. Это все вопросы ближайшей перспективы для прояснения в ближайшем будущем».
Переговоры Путина и Байдена прошли 7 декабря по видеосвязи. Общение длилось дольше двух часов. 16 июня этого года главы государств встретились лично в Женеве в рамках российско-американского саммита.