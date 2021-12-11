Самолет-разведчик ВВС США заметили рядом с Донбассом
Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США совершил полет над территорией Украины рядом с линией соприкосновения сторон, следует из данных сервиса Flightradar24.
«Можно предположить, согласно специфике воздушного судна, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», — сообщает издание «Страна.ua», обратившее внимание на полет.
Ранее над линией соприкосновения на между вооруженными силами Украины и боевиками ЛНР и ДНР работали только высотные БПЛА RQ-4A Global Hawk, говорится в сообщении.
Ранее Госпогранслужба Украины и посольство США подписали план совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы. В соответствии с его условиями, в начале 2022 г. США выделят Украине $20 млн.
7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию, ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. Байден заявил, что передвижения российских войск у украинских границ носят «угрожающий» характер. Американский президент предупредил о санкциях, если дело дойдет до вооруженного конфликта.
Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.