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Самолет-разведчик ВВС США заметили рядом с Донбассом

Ведомости

Самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС США совершил полет над территорией Украины рядом с линией соприкосновения сторон, следует из данных сервиса Flightradar24. 

«Можно предположить, согласно специфике воздушного судна, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения», — сообщает издание «Страна.ua», обратившее внимание на полет. 

Ранее над линией соприкосновения на между вооруженными силами Украины и боевиками ЛНР и ДНР работали только высотные БПЛА RQ-4A Global Hawk, говорится в сообщении.

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Ранее Госпогранслужба Украины и посольство США подписали план совместных действий по усилению северного и восточного участков украинской границы. В соответствии с его условиями, в начале 2022 г. США выделят Украине $20 млн. 

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели видеоконференцию, ключевой темой обсуждения стала ситуация на Украине. Байден заявил, что передвижения российских войск у украинских границ носят «угрожающий» характер. Американский президент предупредил о санкциях, если дело дойдет до вооруженного конфликта.

Путин назвал НАТО ответственной за создавшуюся ситуацию. По словам российского лидера, именно альянс «предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей».

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных