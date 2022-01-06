Ракетные комплексы «Гибка-С» поступят на вооружение ВС России в 2022 году
Взводные комплексы зенитного ракетного комплекса противовоздушной обороны сверхмалой дальности «Гибка-С» поступят на вооружение российской армии в 2022 г., говорится на сайте Минобороны.
У боевых комплексов есть средства разведки и автоматизированная система управления, которые входят в единую систему управления тактического звена. Это позволит им нести боевое дежурство круглосуточно и управлять огнем в реальном времени, добавили в министерстве.
Комплекс способен противостоять самолетам, вертолетам, беспилотникам, крылатым ракетам и системам высокоточного оружия, которые летают на малых и предельно малых высотах в любое время суток и в условиях ограниченной видимости. ЗРК оснащен четырьмя ракетами «Игла», «Игла-С» или «Верба» и установлен на шасси бронеавтомобиля «Тигр-М».
Также в 2022 г. продолжится поставка в армию своевременного переносного зенитного ракетного комплекса «Верба», который имеет высокую эффективность в условиях воздействия оптических помех, добавили в Минобороны.