Песков прокомментировал предложение провести саммит Россия — США — Украина

Если саммит станет платформой для обсуждения Донбасса, предстоит выяснить, что Киев предлагает обсудить с Москвой, уточнил Песков. Россия не является стороной конфликта, напомнил он. «Означает ли это, что большую надежду они возлагают на США и меньшую надежду они возлагают на нормандский формат? Означает ли это, что они не считают необходимым хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет», — отметил Песков.