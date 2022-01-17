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Песков прокомментировал предложение провести саммит Россия — США — Украина

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение, что США нужно привлекать к обсуждению российско-украинских отношений, которые сейчас полностью направлены на выполнение минских договоренностей. Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина предлагает провести трехсторонний виртуальный саммит с участием России и США.

«Зачем США, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они сейчас целиком и полностью индексированы на ход выполнения минских договоренностей, точнее, на отсутствие хода. Не думаю, что для этого нужны США. Может быть, Киев имеет в виду какие-то другие темы, но это нам всем предстоит еще узнать», — ответил Песков на вопрос, какие темы, кроме Донбасса, могли бы обсудить стороны такого саммита.

Если саммит станет платформой для обсуждения Донбасса, предстоит выяснить, что Киев предлагает обсудить с Москвой, уточнил Песков. Россия не является стороной конфликта, напомнил он. «Означает ли это, что большую надежду они возлагают на США и меньшую надежду они возлагают на нормандский формат? Означает ли это, что они не считают необходимым хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет», — отметил Песков.

В декабре 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева «к любому формату переговоров с Россией», которые могли бы помочь в том числе урегулировать ситуацию в Донбассе. Россия же связывает проведение переговоров с Украиной с выполнением Киевом положений минских соглашений.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко в контексте возможности возобновления двусторонних консультаций РФ и США по Украине сообщил, что Москва готова обсуждать Украину с Вашингтоном в любом формате при понимании безальтернативности минских соглашений.

Ранее по теме: Украина предложила провести виртуальный саммит с Россией и США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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