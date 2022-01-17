Handelsblatt: Запад отказался от идеи отключить Россию от SWIFT
США и Евросоюз отказались от идеи отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, сообщает немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве. Вместо этого западные страны рассматривают адресные экономические санкции в отношении крупнейших российских банков.
Отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе, пишет газета.
Переговоры между чиновниками ЕС и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков, отмечает издание. Германия настаивает на исключениях, чтобы импорт газа и нефти из России можно было оплачивать.
Для обсуждения госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Европу, его визит ожидается в четверг, 20 января. У него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае вторжения на Украину. Документ под названием «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также вводит санкции против международной межбанковской системы SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям, попавшим под санкции».
Введение жестких санкций против России может привести к обратному эффекту в виде ущерба мировой экономике и ответных российских кибератак, сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. О том, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT не выгодно никому, говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно высказывалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля прошлого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержали резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.