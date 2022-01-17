Белый дом опроверг данные об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT
Вашингтон не исключает возможность отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае вторжения на Украину, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома агентству ТАСС.
«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», — сказал собеседник агентства.
Сегодня немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и Европейский союз (ЕС) отказались от планов по отключению России от SWIFT за вторжение на территорию Украины. Дело в том, что эта мера может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, где Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе, пояснило издание.
В январе этого года в США представили новый пакет санкций против России в случае ее вторжения на Украину. Так называемый «Закон о сдерживании авторитарных военных действий 2022» предполагает в том числе введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если та «не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям», попавшим под ограничения.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, в том числе и из России.
Сообщения о якобы имеющихся у России планах вторгнуться на Украину появились в западных СМИ осенью прошлого года. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию республики сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания писали о переброске военнослужащих и техники к границам Украины. При этом Кремль и Министерство иностранных дел (МИД) неоднократно опровергали информацию о подобных планах России и отмечали, что страна перемещает войска по собственному усмотрению внутри своей территории.