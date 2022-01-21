МИД: Москва требует вывода иностранных войск из Болгарии и Румынии

В декабре прошлого года МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности для России. В них прописано обязательство альянса исключить дальнейшее продвижение на восток и отказаться от размещения угрожающих России систем оружия за пределами стран, в которых они были в 1997 г. (то есть до подписания акта Россия — НАТО, который предусматривает запрет на размещение ядерного оружия на территории новых членов военного блока).