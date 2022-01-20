ЕС подтвердил подчинение США в вопросах безопасности

ЕС подтвердил подчинение США в вопросах безопасностиВ данном случае Евросоюз не претендует на отдельные переговоры с Россией
Официальные лица Евросоюза заверили США, что Брюссель по-прежнему привержен главенству Вашингтона в переговорах с Россией о предотвращении конфликта на Украине и гарантиях безопасности, сообщила 20 января Financial Times (FT) со ссылкой на источники среди высокопоставленных европейских дипломатов. Неофициально оправдываться европейским чиновникам пришлось после того, как днем ранее, 19 января, президент Франции Эммануэль Макрон во время речи в Европарламенте неожиданно призвал к диалогу ЕС – Россия наряду с переговорами США – Россия и НАТО – Россия.
«Я думаю, хорошо, что есть координация между европейцами и американцами. Но совершенно необходимо, чтобы европейцы вели свой диалог», – заявил Макрон накануне. Сегодня источники FT среди высокопоставленных чиновников Евросоюза сообщили, что не имели «никакого уведомления об этой безумной идее» и надеются, что «американцы понимают, что это ни к чему не приведет». Собеседники издания подчеркнули, что Макрон не координировал высказанную им инициативу с другими членами Евросоюза. 19 января бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что пассивная позиция европейских лидеров «играет на руку Кремлю». «По сути, мы подтверждаем позицию российского руководства о том, что Европа является лишь предметом переговоров, но сама по себе не играет никакой роли», – сказал он.
Первый раунд переговоров по предложениям России о гарантиях безопасности в Европе прошел 10-13 января. Москва опубликовала к их началу проекты договоров, которые закрепляют отказ от дальнейшего расширения НАТО за счет Украины и Грузии, запрещают размещать наступательные вооружения за пределами границ альянса на 1997 г. США, согласно этим документам, должны отказаться от размещения ядерного оружия в Европе и проведения учений по его использованию с неядерными странами. По итогам переговоров российские дипломаты заявили, что западные страны отказались выполнять требования России о нерасширении НАТО.
В заявлении Макрона чувствуется необходимость продемонстрировать избирателям накануне выборов президента внешнеполитические успехи, найти которые сложно, отмечает завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Расчет у Макрона на симпатии как умеренно-правых избирателей, так и «суверенистов» слева, которым дорога голлистская идея независимости Франции. В то же время отчетливо видно и стремление Франции инициировать и установить прямой канал связи ЕС – Россия. В 2017-2019 гг. Макрон не раз говорил, что политику в отношении Москвы и даже всю архитектуру европейской безопасности Евросоюз должен пересмотреть, напоминает Тимофеев. У этого есть гораздо более глубокие, чем даже украинский кризис, предпосылки: ключевые государства ЕС реально опасаются установления «новой биполярности» – «раздела мира» на кондоминиум США и Китая, который будет совершенно невыгоден Европе, продолжает эксперт.
Ведь тогда ЕС потеряет даже имеющиеся элементы автономии и будет прочно закреплен в положении младшего партнера США, как это было с Западной Европой в холодную войну, уверен эксперт. Франции такое развитие событий совершенно невыгодно, так как ее поле для маневра будет очень сильно сужено, подчеркивает Тимофеев. Макрон неслучайно в своих высказываниях прозрачно намекает на «золотое» для Парижа время 1960-1980-х гг., когда тот выступал за диалог с разными державами и мог балансировать и играть на противоречиях США и СССР. В Париже уверены, что продолжение конфликта на Украине означает нестабильность в Европе и неуверенность ее положения. Там полагают, что пока не урегулированы отношения с Россией, невозможно аккумулировать потенциал ЕС как мирового игрока, а также реализовывать сугубо французские интересы на мировой арене.
Но когда дело доходит до военно-политических действий, ЕС апеллирует к трансатлантическим ценностям. Для его собственного диалога с Россией должны сложиться выгодные обстоятельства, в которых ЕС будет готов действовать самостоятельно. Предпосылки для этого наблюдались уже при Трампе на фоне конфликтов в оценках международной ситуации, когда в 2017 г. было запущено общеевропейское сотрудничество по вопросам безопасности и обороны PESCО, в том числе по линии ВПК, напоминает эксперт. Франции для запуска отдельного европейско-российского диалога нужно будет уговорить как минимум Германию, а страны Восточной Европы, вступившие в ЕС во многом ради дистанцирования от России, убедить в необходимости этого шага будет запредельно сложно.
Администрация президента США Джо Байдена сейчас на официальном уровне постарается проигнорировать подобный провокационный демарш Франции, как она уже сделала с ее возмущениями по поводу создания AUKUS (военное соглашение США, Великобритании и Австралии – «Ведомости») и разрыва франко-австралийского контракта на подводные лодки, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Несмотря на уход Трампа, американская политическая элита продолжает относиться к действиям ЕС как игрока пренебрежительно, прекрасно зная, что европейское экономическое благополучие основано на том, что бремя расходов на обеспечение их военной безопасности почти целиком несет Вашингтон.
ЕС не застрахован от того, что после Байдена к власти вновь не придет Трамп или ему подобный политик, излагающий изоляционистские идеи, популярные у значительной части американских избирателей, – «заставить европейцев платить» за оборону и отгородить от них американский рынок. При общем долговременном тренде на ослабление роли США в мире и сохраняющейся вероятности новой размолвки с европейцами по вопросам вклада в НАТО и таможенных пошлин у отдельного диалога ЕС – Россия шансы есть, заключает Рогулев.