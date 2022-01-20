ЕС подтвердил подчинение США в вопросах безопасности

Ведь тогда ЕС потеряет даже имеющиеся элементы автономии и будет прочно закреплен в положении младшего партнера США, как это было с Западной Европой в холодную войну, уверен эксперт. Франции такое развитие событий совершенно невыгодно, так как ее поле для маневра будет очень сильно сужено, подчеркивает Тимофеев. Макрон неслучайно в своих высказываниях прозрачно намекает на «золотое» для Парижа время 1960-1980-х гг., когда тот выступал за диалог с разными державами и мог балансировать и играть на противоречиях США и СССР. В Париже уверены, что продолжение конфликта на Украине означает нестабильность в Европе и неуверенность ее положения. Там полагают, что пока не урегулированы отношения с Россией, невозможно аккумулировать потенциал ЕС как мирового игрока, а также реализовывать сугубо французские интересы на мировой арене.