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Земан заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам во Врбетице

Ведомости

У чешской разведки (BIS) нет доказательств присутствия российских агентов в деревне Врбетице, где в 2014 г. на складе боеприпасов в результате взрыва погибли два человека. Об этом в интервью телеканалу CNN Prima NEWS заявил президент Чехии Милош Земан. 

«Нет никаких доказательств того, что эти два агента находились в районе Врбетице. Ведь когда второй участок был осмотрен непосредственно перед его взрывом, в нем не было обнаружено никакого взрывного устройства», — сказал Земан.

При этом Земан указал на необходимость надлежащего расследования дела. Если подтвердится, что российские агенты причастны к взрывам, то Россия «должна заплатить за этот возможный теракт». Одним из последствий президент Чехии назвал неучастие «Росатома» в тендере на строительство АЭС «Дукованы».

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Земан также напомнил, что первоначальное расследование показало, что взрывы на складах произошли из-за непрофессионального обращения при вывозе боеприпасов. 

Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли. 

В апреле прошлого года генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г.

Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице, называя обвинения чешской стороны бездоказательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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