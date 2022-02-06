Земан заявил об отсутствии доказательств причастности РФ к взрывам во Врбетице
У чешской разведки (BIS) нет доказательств присутствия российских агентов в деревне Врбетице, где в 2014 г. на складе боеприпасов в результате взрыва погибли два человека. Об этом в интервью телеканалу CNN Prima NEWS заявил президент Чехии Милош Земан.
«Нет никаких доказательств того, что эти два агента находились в районе Врбетице. Ведь когда второй участок был осмотрен непосредственно перед его взрывом, в нем не было обнаружено никакого взрывного устройства», — сказал Земан.
При этом Земан указал на необходимость надлежащего расследования дела. Если подтвердится, что российские агенты причастны к взрывам, то Россия «должна заплатить за этот возможный теракт». Одним из последствий президент Чехии назвал неучастие «Росатома» в тендере на строительство АЭС «Дукованы».
Земан также напомнил, что первоначальное расследование показало, что взрывы на складах произошли из-за непрофессионального обращения при вывозе боеприпасов.
Взрывы на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 г. Оба здания принадлежали местной компании Imex Group. В результате первого взрыва два сотрудника Imex Group погибли.
В апреле прошлого года генеральный прокурор Чехии Павел Земан заявил, что к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице причастны те же «российские оперативники», которые стояли за предполагаемым отравлением Сергея Скрипаля в 2018 г.
Это вызвало дипломатический скандал с Москвой, сопровождавшийся взаимной высылкой дипломатов и сокращением состава дипмиссий друг друга. Российская сторона отрицает причастность к инциденту во Врбетице, называя обвинения чешской стороны бездоказательными.