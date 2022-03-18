В ООН назвали пагубным прецедентом возможное исключение России из турорганизации

16 марта комитет министров Совета Европы провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. До этого Россия объявила о выходе из организации. РФ стала членом Совета Европы в 1996 г., а в марте 1998 г. ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод.