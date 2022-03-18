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В ООН назвали пагубным прецедентом возможное исключение России из турорганизации

Ведомости

Генсекретарь ООН Антониу Гуттериш считает, что возможная приостановка членства России во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы, заявил представитель Гуттериша Стефан Дюжжарик.

«Генеральный секретарь не имеет никакой роли или полномочий в отношении Всемирной туристской организации ООН, являющейся специализированным институтом системы ООН <…> Однако, по его [генерального секретаря] мнению, это может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы», — заявил Дюжжарик (цитата по ТАСС).

8 марта туристская организация ООН сообщила, что ее Исполнительный совет решил провести внеочередную Генеральную ассамблею, на которой рассмотрят вопрос о возможной приостановке членства России в ней.

16 марта комитет министров Совета Европы провел внеочередное заседание, на котором принял решение о немедленном исключении России из Совета Европы. До этого Россия объявила о выходе из организации. РФ стала членом Совета Европы в 1996 г., а в марте 1998 г. ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав и основных свобод.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. После этого западные страны, в том числе США, Канада, Великобритания, ввели в отношении России санкции. Президент Украины Владимир Зеленский требует исключить Россию из Совбеза ООН. Глава российского МИДа Сергей Лавров ранее подчеркивал отсутствие механизма для лишения России такого статуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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