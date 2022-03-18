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Минобороны РФ сообщило об уничтожении боевых самолетов во Львове

Ведомости

Утром 18 марта российские вооруженные силы уничтожили стоянку с украинскими боевыми самолетами на авиаремонтном заводе во Львове, сообщил на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что удар был произведен высокоточным оружием большой дальности. Также были уничтожены склады боеприпасов и украинской военной техники в пригородах Николаева и Вознесенска.

ВС РФ 13 марта нанесли удар по военному полигону Яворовский, который находится в 30 км от Львова, и по учебному центру ВСУ в населенном пункте Старичи. В Минобороны РФ заявили, что на этих объектах находился «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников» перед их отправкой в районы боевых действий, а также база, где хранились вооружения и военная техника, поставленные Украине западными странами.

По данным Минобороны на 18 марта, за последние сутки оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 54 военных объекта украинской стороны, включая три командных пункта, четыре установки реактивных систем залпового огня, четыре склада боеприпасов и 44 места скопления боевой техники.

Ранее в пятницу также сообщалось, что российские военные уничтожили пусковые ракетные установки украинской армии ракетами «Искандер».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 184 беспилотных летательных аппарата, 1412 танков и других боевых бронированных машин, 142 установки реактивных систем залпового огня, 542 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1211 единиц специальной военной автомобильной техники, отмечает ведомство.

Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине 24 февраля. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как считают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных