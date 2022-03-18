Российские войска уничтожили пусковые установки ВСУ ракетами «Искандер»

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. По его словам, цель операции – защита народа Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. После начала спецоперации западные страны, в том числе члены ЕС, ввели санкции в отношении российских банков, компаний, бизнесменов и руководства страны. Западные страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и закрыли свое небо для российских самолетов.