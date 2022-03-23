Госдума создала комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ
Госдума поддержала постановление о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В задачи комиссии входят «изучение и анализ фактов и обстоятельств вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», а также «подготовка предложений о принятии законодательных мер по противодействию иновмешательству». Кроме того, новый орган будет разрабатывать инициативы по информированию парламентов иностранных государств, международных общественных организаций и средств массовой информации о выявленных фактах иностранного вмешательства.
Комиссия может приглашать представителей российских и иностранных СМИ, иностранных государств и организаций для получения информации по исследуемым ею фактам вмешательства, а также запрашивать и получать от федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц необходимую информацию и копии документов. На заседания комиссии могут приглашаться граждане, обладающие «специальными знаниями либо информацией», у них могут запрашивать пояснения по фактам и обстоятельствам вмешательства в дела РФ, которые расследуют депутаты.
В состав комиссии вошли 15 человек: Василий Пискарев, Евгений Ревенко, Мария Бутина, Олег Матвейчев, Дмитрий Савельев, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев (все — от фракции «Единой России»), Александр Ющенко и Юрий Синельщиков (от КПРФ), Андрей Луговой и Сергей Леонов (ЛДПР), Яна Лантратова и Михаил Делягин («Справедливая Россия — За правду»), Роза Чемерис и Антон Ткачев («Новые люди»). Ее возглавил Пискарев, который занимает должность главы думского комитета безопасности и противодействию коррупции. Комиссия будет действовать в течение срока, не превышающего полномочия действующего созыва Госдумы.
«Запад пытается не только затормозить, ослабить Россию, но и вообще, как мы видим, уничтожить нашу страну как суверенное государство. Мы не должны позволить им это сделать», — заявил Пискарев.
Аналогичная комиссия действовала во время предыдущего созыва Госдумы, ее председателем также был Пискарев. Она проверяла в том числе деятельность Алексея Навального и его соратников, оппозиционных СМИ и иностранных соцсетей. Комиссия также обвиняла американскую Google в нарушении российского законодательства и двойных стандартах при освещении выборов в России.