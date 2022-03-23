Госдума создала комиссию по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ

Комиссия может приглашать представителей российских и иностранных СМИ, иностранных государств и организаций для получения информации по исследуемым ею фактам вмешательства, а также запрашивать и получать от федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и их должностных лиц необходимую информацию и копии документов. На заседания комиссии могут приглашаться граждане, обладающие «специальными знаниями либо информацией», у них могут запрашивать пояснения по фактам и обстоятельствам вмешательства в дела РФ, которые расследуют депутаты.