США ввели санкции против технологических компаний России
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело новые санкции против 21 компании и 13 физических лиц, следует из документа ведомства. Все они внесены в так называемый черный список — SDN-лист, который предусматривает блокировку активов на территории страны, запрет на въезд, а также запрет на ведение бизнеса с гражданами и организациями США.
Ограничения введены против технологических компаний, «киберпреступников», а также сетей, созданных для «уклонения от санкций», следует из заявления минфина.
В санкционный список включили организацию «Сертал» и НИИ «Вектор», российского производителя чипов «Микрон», а также разработчика «суперкомпьютеров» «Т-Платформы».
Большинство физических лиц, попавших под санкции, связаны с «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ), следует из материалов OFAC. «Серния Инжиниринг», как сказано на ее сайте, занимается разработкой решений и поставками высокотехнологичного оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники.
США и Евросоюз начали вводить санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Санкции затронули банковский сектор, международные резервы России, компании, бизнесменов, политиков, телеведущих и др.