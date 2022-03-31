США ввели санкции против технологических компаний России

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело новые санкции против 21 компании и 13 физических лиц, следует из документа ведомства. Все они внесены в так называемый черный список — SDN-лист, который предусматривает блокировку активов на территории страны, запрет на въезд, а также запрет на ведение бизнеса с гражданами и организациями США.