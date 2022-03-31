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Политика

США ввели санкции против технологических компаний России

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело новые санкции против 21 компании и 13 физических лиц, следует из документа ведомства. Все они внесены в так называемый черный список — SDN-лист, который предусматривает блокировку активов на территории страны, запрет на въезд, а также запрет на ведение бизнеса с гражданами и организациями США. 

Ограничения введены против технологических компаний, «киберпреступников», а также сетей, созданных для «уклонения от санкций», следует из заявления минфина. 

В санкционный список включили организацию «Сертал» и НИИ «Вектор», российского производителя чипов «Микрон», а также разработчика «суперкомпьютеров» «Т-Платформы».

Большинство физических лиц, попавших под санкции, связаны с «Серния Инжиниринг» и Центральным научно-исследовательским институтом химии и механики (ЦНИИХМ), следует из материалов OFAC. «Серния Инжиниринг», как сказано на ее сайте, занимается разработкой решений и поставками высокотехнологичного оборудования для измерений и исследований в области микроэлектроники.

США и Евросоюз начали вводить санкции против России после начала военной спецоперации на Украине. Санкции затронули банковский сектор, международные резервы России, компании, бизнесменов, политиков, телеведущих и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных