Володин назвал США и Канаду виновниками будущих мировых кризисов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале топ стран по количеству санкций, которые они ввели в отношении России, и назвал эти государства «виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире». По его данным, до 24 февраля в отношении России ввели 2754 санкции, после — еще 7782.
Топ стран по количеству санкций в отношении России:
США — 1983;
Канада — 1402;
Швейцария — 1361;
Великобритания — 1360;
ЕС — 1199;
Австралия — 1150;
Япония — 902.
«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире», — заявил Володин.
С начала спецоперации России на Украине западные страны начали активно вводить санкции в отношении российских компаний, граждан и активов. Запад ограничил экспорт в Россию части товаров и технологий и импорт из нее, закрыл воздушное пространство, порты и наземные границы, заморозил около половины резервов Банка России на сумму около $300 млрд, а также отключил 7 российских банков от SWIFT. ЕС сейчас обсуждает шестой пакет антироссийских санкций, в котором предлагается ввести эмбарго на российскую нефть.