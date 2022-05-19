Володин назвал США и Канаду виновниками будущих мировых кризисов

С начала спецоперации России на Украине западные страны начали активно вводить санкции в отношении российских компаний, граждан и активов. Запад ограничил экспорт в Россию части товаров и технологий и импорт из нее, закрыл воздушное пространство, порты и наземные границы, заморозил около половины резервов Банка России на сумму около $300 млрд, а также отключил 7 российских банков от SWIFT. ЕС сейчас обсуждает шестой пакет антироссийских санкций, в котором предлагается ввести эмбарго на российскую нефть.