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Володин назвал США и Канаду виновниками будущих мировых кризисов

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале топ стран по количеству санкций, которые они ввели в отношении России, и назвал эти государства «виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире». По его данным, до 24 февраля в отношении России ввели 2754 санкции, после — еще 7782. 

Топ стран по количеству санкций в отношении России:

  • США — 1983;

  • Канада — 1402;

  • Швейцария — 1361;

  • Великобритания — 1360;

  • ЕС — 1199;

  • Австралия — 1150;

  • Япония — 902.

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всём мире», — заявил Володин.

С начала спецоперации России на Украине западные страны начали активно вводить санкции в отношении российских компаний, граждан и активов. Запад ограничил экспорт в Россию части товаров и технологий и импорт из нее, закрыл воздушное пространство, порты и наземные границы, заморозил около половины резервов Банка России на сумму около $300 млрд, а также отключил 7 российских банков от SWIFT. ЕС сейчас обсуждает шестой пакет антироссийских санкций, в котором предлагается ввести эмбарго на российскую нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных