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Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, он выступит на мероприятии по видеосвязи, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Форум состоится на следующий неделе в Бишкеке. Помимо российского президента в пленарном заседании 26 мая примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

В прошлом году Евразийский экономический форум проходил в Вероне 28–29 октября. Участники обсуждали круг вопросов в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных темой: «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных