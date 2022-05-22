Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме

В прошлом году Евразийский экономический форум проходил в Вероне 28–29 октября. Участники обсуждали круг вопросов в области экономики и финансов, здравоохранения, экологии, энергетики и технологических инноваций на пространстве Большой Евразии, объединенных темой: «Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека».