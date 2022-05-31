Лукашенко наградил сотрудников КГБ за участие в спецоперации на Украине

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в спецоперации России на Украине. 7 апреля он сообщил, что Белоруссия провела спецоперацию по освобождению своих граждан на территории Украины. По его словам, на Украине захватили около 100 белорусских автомобилей и их водителей. Деталей спецоперации Лукашенко не раскрыл, но сообщил, что поручил представить всех участников операции к госнаградам.