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Лукашенко наградил сотрудников КГБ за участие в спецоперации на Украине

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников комитета госбезопасности, которые участвовали в спецоперации КГБ на Украине, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», который ведет пресс-служба Лукашенко. О какой спецоперации идет речь, пока не сообщается.

«Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что белорусские военные не участвуют в спецоперации России на Украине. 7 апреля он сообщил, что Белоруссия провела спецоперацию по освобождению своих граждан на территории Украины. По его словам, на Украине захватили около 100 белорусских автомобилей и их водителей. Деталей спецоперации Лукашенко не раскрыл, но сообщил, что поручил представить всех участников операции к госнаградам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных