МИД РФ объявил о высылке черногорского дипломата
Министерство иностранных дел России объявило о высылке черногорского дипломата в ответ на объявление персонами нон грата сотрудников российского посольства в Подгорице, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Соответствующая нота была вручена послу Черногории в Москве Милораду Шчепановичу.
«Данная мера является ответом на принятое 7 апреля черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata ряд дипломатов посольства России в Подгорице», — отмечено в сообщении.
7 апреля МИД Черногории объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов. В ведомстве пояснили, что решение принято на основании оценки органами безопасности в Черногории действий российских дипломатов и статьи 9 Венской конвенции.
После этого посол России в Подгорице Владислав Масленников допустил возможность асимметричного ответа Москвы на высылку сотрудников дипведомства, которая является «недружественным шагом». «Подобные действия всегда приводят на основе взаимности к ответным шагам, как правило, зеркальным, но могут быть и асимметричные варианты», — подчеркнул дипломат, добавив, что на правительство Черногории оказывается давление со стороны США и ЕС.
Власти стран Запада начали массово высылать российских дипломатов из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Страны Прибалтики объявили о закрытии своих консульств на территории России. МИД РФ в ответ объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и т. д.