Российские ПВО отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Украинские военные пытались захватить остров Змеиный, нанеся по территории ракетные и артиллерийские удары, однако ни одно из огневых средств не достигло цели, заявил официальный представитель Минобороны, генерал лейтенант Игорь Конашенков.
«Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», — заключил Конашенков.
По информации Минобороны, в воздушном пространстве в районе был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4». Украинские военные наносили ракетные и артиллерийские удары по острову баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
В мае Конашенков сообщил, что российские военные сорвали провокацию Украины на острове Змеиный, которую украинский генштаб при участии советников из США и Великобритании готовил с 7 мая. По его словам, целью провокации был захват полуострова, но он был сорван благодаря грамотным действиям Вооруженных сил России, в результате чего противник понес большие потери. Тогда Украина потеряла три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24 и 29 беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. Кроме того, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, сообщил Конашенков, также на острове уничтожено 50 диверсантов.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.