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Российские ПВО отбили атаку ВСУ на остров Змеиный

Ведомости

Украинские военные пытались захватить остров Змеиный, нанеся по территории ракетные и артиллерийские удары, однако ни одно из огневых средств не достигло цели, заявил официальный представитель Минобороны, генерал лейтенант Игорь Конашенков.

«Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», — заключил Конашенков.

По информации Минобороны, в воздушном пространстве в районе был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4». Украинские военные наносили ракетные и артиллерийские удары по острову баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.

В мае Конашенков сообщил, что российские военные сорвали провокацию Украины на острове Змеиный, которую украинский генштаб при участии советников из США и Великобритании готовил с 7 мая. По его словам, целью провокации был захват полуострова, но он был сорван благодаря грамотным действиям Вооруженных сил России, в результате чего противник понес большие потери. Тогда Украина потеряла три самолета Су-24 и один Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом на борту, один вертолет Ми-24 и 29 беспилотников, в том числе восемь ударных Bayraktar TB2. Кроме того, при попытке высадки десанта в ночь на 8 мая уничтожены три бронированных украинских десантно-штурмовых катера проекта 58181 «Кентавр» с военнослужащими ВМС Украины, сообщил Конашенков, также на острове уничтожено 50 диверсантов.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных