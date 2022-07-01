Австралия ввела санкции против родственников Путина, Кабаевой и Нисанова

В середине мая Австралия также ввела санкции в отношении ряда российских граждан. Под ограничения попали восемь журналистов российских государственных СМИ, включая гендиректора «России сегодня» Дмитрия Кисилева, гендиректора RT Алексея Николова, ведущего ВГТРК Сергея Брилева, ведущего Михаила Леонтьева и ряд военных корреспондентов, гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров, первый замглавы Генштаба России Николай Богдановский, нескольких чиновников и организаций, в том числе так называемая «ЧВК Вагнера».