Австралия ввела санкции против родственников Путина, Кабаевой и Нисанова
Австралия ввела санкции против двоюродного брата президента России Игоря Путина, его родственников, Алины Кабаевой, бизнесмена Года Нисанова и ряда высокопоставленных российских чиновников.
Всего в санкционный список попали 16 россиян. Им запрещен въезд в страну, а их активы должны быть заморожены. Дополнение к санкционному списку опубликовано на сайте австралийского правительства.
Кроме Игоря Путина (считается властями страны директором порта «Печенга») под ограничения попали его сын Роман, который, согласно данным, внесенным в австралийский санкционный документ, — глава совета директоров группы МРТ, а также двоюродный брат президента, заместитель председателя правления «СОГАЗ страхования» Михаил Путин.
Также в санкционном списке находятся Алина Кабаева, бизнесмен и сооснователь группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов (состояние, по оценке Forbes, — $1,3 млрд), министр строительства Ирек Файзуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава «Газфонда» (пенсионный фонд «Газпрома») Юрий Шамалов и уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.
Кроме того, ограничения Австралии коснулись владельца ГК ЕСН Григория Березкина, владельца и президента ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, председателя правления банка «Россия» Михаила Клишина, председателя правления «Росгеологии» Сергея Горькова, председателя оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого, а также совладельца и главы «Витал Девелопмент Корпорейшн» Александра Плехова.
В середине мая Австралия также ввела санкции в отношении ряда российских граждан. Под ограничения попали восемь журналистов российских государственных СМИ, включая гендиректора «России сегодня» Дмитрия Кисилева, гендиректора RT Алексея Николова, ведущего ВГТРК Сергея Брилева, ведущего Михаила Леонтьева и ряд военных корреспондентов, гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров, первый замглавы Генштаба России Николай Богдановский, нескольких чиновников и организаций, в том числе так называемая «ЧВК Вагнера».