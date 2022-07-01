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Австралия ввела санкции против родственников Путина, Кабаевой и Нисанова

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Австралия ввела санкции против двоюродного брата президента России Игоря Путина, его родственников, Алины Кабаевой, бизнесмена Года Нисанова и ряда высокопоставленных российских чиновников.

Всего в санкционный список попали 16 россиян. Им запрещен въезд в страну, а их активы должны быть заморожены. Дополнение к санкционному списку опубликовано на сайте австралийского правительства.

Кроме Игоря Путина (считается властями страны директором порта «Печенга») под ограничения попали его сын Роман, который, согласно данным, внесенным в австралийский санкционный документ, — глава совета директоров группы МРТ, а также двоюродный брат президента, заместитель председателя правления «СОГАЗ страхования» Михаил Путин.

Также в санкционном списке находятся Алина Кабаева, бизнесмен и сооснователь группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов (состояние, по оценке Forbes, — $1,3 млрд), министр строительства Ирек Файзуллин, министр транспорта Виталий Савельев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава «Газфонда» (пенсионный фонд «Газпрома») Юрий Шамалов и уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова.

Кроме того, ограничения Австралии коснулись владельца ГК ЕСН Григория Березкина, владельца и президента ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, председателя правления банка «Россия» Михаила Клишина, председателя правления «Росгеологии» Сергея Горькова, председателя оборонного концерна «РТИ Системы» Евгения Новицкого, а также совладельца и главы «Витал Девелопмент Корпорейшн» Александра Плехова.

В середине мая Австралия также ввела санкции в отношении ряда российских граждан. Под ограничения попали восемь журналистов российских государственных СМИ, включая гендиректора «России сегодня» Дмитрия Кисилева, гендиректора RT Алексея Николова, ведущего ВГТРК Сергея Брилева, ведущего Михаила Леонтьева и ряд военных корреспондентов, гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров, первый замглавы Генштаба России Николай Богдановский, нескольких чиновников и организаций, в том числе так называемая «ЧВК Вагнера».

Ранее по теме: Австралия ввела санкции в отношении телеведущего Дмитрия Киселева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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