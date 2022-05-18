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Австралия ввела санкции в отношении телеведущего Дмитрия Киселева

Ведомости

Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми журналистов российских государственных СМИ, нескольких чиновников и организаций, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.

Под ограничения попали: 

  • гендиректор «России Сегодня» Дмитрий Киселев;

  • гендиректор RT Алексей Николов;

  • ведущий ВГТРК Сергей Брилев;

  • гендиректор «Газпром-медиа» Александр Жаров;

  • телеведущий Михаил Леонтьев;

  • военные корреспонденты Евгений Поддубный, Александр Коц и Дмитрий Стешин;

  • директор Музея Победы Александр Школьник;

  • врио главы МЧС Александр Чуприян;

  • первый замглавы ФСБ Сергей Королев;

  • первый замначальника Генштаба ВС России Николай Богдановский;

  • ЧВК «Вагнер».

    • Также под санкции попали белорусские компании — производитель гусеничной техники «Минотор-сервис» и «КБ Радар».

    4 мая Австралия ввела ограничения в отношении 76 депутатов Госдумы и 34 членов правительств ДНР и ЛНР. Отдельно под санкции попал депутат Госдумы Олег Матвейчев: его включили в список «дезинформаторов и пропагандистов». Ранее Канберра ввела санкции в отношении более 140 членов Совета Федерации, «Газпрома», «Газпром нефти», «Транснефти», «Камаза», «Алросы», «Русгидро», «Ростелекома», холдинга «Росэлектроника», а также «Совкомфлота», «Объединенной судостроительной корпорации», «Севмаша», «Согаза» и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.

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    Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

    Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

    Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

    Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

    Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

    И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

    Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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