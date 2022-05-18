Австралия ввела санкции в отношении телеведущего Дмитрия Киселева

4 мая Австралия ввела ограничения в отношении 76 депутатов Госдумы и 34 членов правительств ДНР и ЛНР. Отдельно под санкции попал депутат Госдумы Олег Матвейчев: его включили в список «дезинформаторов и пропагандистов». Ранее Канберра ввела санкции в отношении более 140 членов Совета Федерации, «Газпрома», «Газпром нефти», «Транснефти», «Камаза», «Алросы», «Русгидро», «Ростелекома», холдинга «Росэлектроника», а также «Совкомфлота», «Объединенной судостроительной корпорации», «Севмаша», «Согаза» и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.