Австралия ввела санкции в отношении телеведущего Дмитрия Киселева
Власти Австралии ввели санкции в отношении восьми журналистов российских государственных СМИ, нескольких чиновников и организаций, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел страны.
Под ограничения попали:
- гендиректор «России Сегодня» Дмитрий Киселев;
Также под санкции попали белорусские компании — производитель гусеничной техники «Минотор-сервис» и «КБ Радар».
4 мая Австралия ввела ограничения в отношении 76 депутатов Госдумы и 34 членов правительств ДНР и ЛНР. Отдельно под санкции попал депутат Госдумы Олег Матвейчев: его включили в список «дезинформаторов и пропагандистов». Ранее Канберра ввела санкции в отношении более 140 членов Совета Федерации, «Газпрома», «Газпром нефти», «Транснефти», «Камаза», «Алросы», «Русгидро», «Ростелекома», холдинга «Росэлектроника», а также «Совкомфлота», «Объединенной судостроительной корпорации», «Севмаша», «Согаза» и центра бронирования железнодорожных туров российского национального туристического офиса Visit Russia.