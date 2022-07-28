Песков назвал фейком публикацию NYT о потере российских военных на Украине

«Это же не заявление американской администрации, это публикации в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», — ответил Песков (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что в наши дни практика публикации недостоверной информации «встречается все чаще и чаще».