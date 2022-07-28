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Песков назвал фейком публикацию NYT о потере российских военных на Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал относиться к публикации газеты The New York Times о потере вооруженных сил России на Украине как к фейку. 

В четверг на пресс-конференции журналисты попросили представителя президента прокомментировать данные издания о количестве погибших и раненых российских военных в ходе спецоперации России на Украине. 

«Это же не заявление американской администрации, это публикации в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», — ответил Песков (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что в наши дни практика публикации недостоверной информации «встречается все чаще и чаще». 

Ранее газета The New York Times сообщила о значительных потерях России на Украине. Как сообщала NYT, оценка прозвучала на брифинге Госдепартамента, Минобороны и Объединенного комитета начальников штабов и управления директора национальной разведки США 27 июля. 

Минобороны с начала спецоперации на Украине называло число погибших российских военных всего два раза. Последний раз — 25 марта. Тогда первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что в ходе военного конфликта ВС РФ потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных