Песков назвал фейком публикацию NYT о потере российских военных на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал относиться к публикации газеты The New York Times о потере вооруженных сил России на Украине как к фейку.
В четверг на пресс-конференции журналисты попросили представителя президента прокомментировать данные издания о количестве погибших и раненых российских военных в ходе спецоперации России на Украине.
«Это же не заявление американской администрации, это публикации в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков», — ответил Песков (цитата по «Интерфакс»). Он добавил, что в наши дни практика публикации недостоверной информации «встречается все чаще и чаще».
Ранее газета The New York Times сообщила о значительных потерях России на Украине. Как сообщала NYT, оценка прозвучала на брифинге Госдепартамента, Минобороны и Объединенного комитета начальников штабов и управления директора национальной разведки США 27 июля.
Минобороны с начала спецоперации на Украине называло число погибших российских военных всего два раза. Последний раз — 25 марта. Тогда первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской заявил, что в ходе военного конфликта ВС РФ потеряли 1351 военнослужащего, еще 3825 получили ранения.
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