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МИД назвал угрозой безопасности России совместные учения Японии и США

Ведомости

Совместные учения Токио, Сеула и Вашингтона в Японском море создают угрозу безопасности дальневосточных регионов России, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от нашей страны. Мы рассматриваем такую японскую активность как угрозу обеспечения безопасности нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом», – сказала она.

Японскому посольству в Москве была выражена серьезная озабоченность, добавила Захарова, японскую сторону также призвали ответственно подходить к вопросам поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Противолодочные учения ВМС США, Японии и Южной Кореи вблизи Корейского полуострова прошли 30 сентября. Как отмечало агентство «Синьхуа», в них приняли участие южнокорейский эсминец «Мунму Великий», атомный авианосец Ronald Reagan и его ударная группа ВМС США, а также эсминец класса «Асахи» морских сил самообороны Японии.

4 октября Япония и США провели совместные учения на западе острова Кюсю при участии 12 истребителей. Как сообщал ТАСС, поводом для учений послужил запуск Северной Кореей баллистической ракеты над территорией Японии.

После этого пуска южнокорейские военные сообщили о переброске атомного авианосца Ronald Reagan на побережье Японского моря. В ответ на это КНДР запустила еще две баллистические ракеты в сторону Японского моря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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