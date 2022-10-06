NHK: КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

С начала года КНДР провела уже 24 ракетных испытания. В последний раз северокорейская ракета пролетала над Японией в сентябре 2017 г. После запуска 4 октября в стране объявили воздушную тревогу, а премьер-министр Фумио Кисида созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. США также запросили на 5 октября проведение заседания Совета безопасности ООН.