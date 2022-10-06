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NHK: КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Ведомости

Береговая охрана Японии сообщила о пуске двух баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря, передает NHK. Уточняется, что ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии.

Позже в КНДР назвали свои ракетные пуски «справедливым ответом» на совместные учения США, Южной Кореи и Японии, а также осудили возвращение авианосца ВМС США Ronald Reagan к Японскому морю, об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК) со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

«КНДР рассматривает передислокацию ударной авианосной группы США в воды близ Корейского полуострова как серьезную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в прилегающих регионах», — сказано в сообщении (цит. по ТАСС). Уточняется, что совместные учения трех стран «увеличивают напряженность на Корейском полуострове».

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Накануне, 5 октября, южнокорейские военные сообщили о переброске атомного авианосца США на побережье Японского моря после пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности. По информации японского телеканала NHK, она пролетела над японской северной префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане, преодолев расстояние 4600 км. Таким образом расстояние стало максимальным за все время проведения Северной Кореей ракетных испытаний.

Уточнялось, что авианосец покинул воды Японского моря после совместных военно-морских учений с Южной Кореей и Японией, которые проходили 30 сентября. В комитете отметили, что такая оперативная смена локации «очень необычна» для американского авианосца.

С начала года КНДР провела уже 24 ракетных испытания. В последний раз северокорейская ракета пролетала над Японией в сентябре 2017 г. После запуска 4 октября в стране объявили воздушную тревогу, а премьер-министр Фумио Кисида созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. США также запросили на 5 октября проведение заседания Совета безопасности ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных