СМИ: КНДР запустила ракету на самое дальнее расстояние в истории

За последние две недели КНДР уже в пятый раз испытывает свое вооружение. В прошлый раз, 1 октября, Пхеньян запустил две ракеты малой дальности, которые не затронули исключительную экономическую зону Японии и упали вблизи восточного побережья КНДР. Также северокорейские военные проводили запуски 25, 28 и 29 сентября на фоне поездки вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею 30 сентября.