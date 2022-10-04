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СМИ: КНДР запустила ракету на самое дальнее расстояние в истории

Ведомости

КНДР вновь запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане, преодолев расстояние 4600 км. Таким образом расстояние стало максимальным за все время проведения Северной Кореей ракетных испытаний, сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на минобороны Японии.

«Высота полета составила 1000 км, а полет протяженностью 4600 км стал самым длинным в истории», — сказано в сообщении. 

Первым о запуске ракеты сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. По данным Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, ракету запустили в 7:23 (1:23 мск) из провинции Чагандо в восточном направлении. NHK отмечает, что ракета пролетела на японским регионом Тохоку, а после упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане в 7:44 (1:44 мск).

В японском военном ведомстве допустили, что КНДР провела запуск баллистической ракеты типа «Хвасон-12». Южнокорейские военные же заявили, что это была ракета средней дальности, максимальная скорость которой достигла 17 Махов.

В предыдущий раз северокорейская ракета пролетала над Японией 5 лет назад. После запуска 4 октября в стране объявили воздушную тревогу, а премьер-министр Фумио Кисида созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Кроме того, Токио выразил решительный протест Пхеньяну, заявив, что действия КНДР угрожают безопасности Японии. Запуск ракеты также осудили в Белом доме.

За последние две недели КНДР уже в пятый раз испытывает свое вооружение. В прошлый раз, 1 октября, Пхеньян запустил две ракеты малой дальности, которые не затронули исключительную экономическую зону Японии и упали вблизи восточного побережья КНДР. Также северокорейские военные проводили запуски 25, 28 и 29 сентября на фоне поездки вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею 30 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных