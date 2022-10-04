СМИ: КНДР запустила ракету на самое дальнее расстояние в истории
КНДР вновь запустила баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане, преодолев расстояние 4600 км. Таким образом расстояние стало максимальным за все время проведения Северной Кореей ракетных испытаний, сообщает японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на минобороны Японии.
«Высота полета составила 1000 км, а полет протяженностью 4600 км стал самым длинным в истории», — сказано в сообщении.
Первым о запуске ракеты сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. По данным Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, ракету запустили в 7:23 (1:23 мск) из провинции Чагандо в восточном направлении. NHK отмечает, что ракета пролетела на японским регионом Тохоку, а после упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане в 7:44 (1:44 мск).
В японском военном ведомстве допустили, что КНДР провела запуск баллистической ракеты типа «Хвасон-12». Южнокорейские военные же заявили, что это была ракета средней дальности, максимальная скорость которой достигла 17 Махов.
В предыдущий раз северокорейская ракета пролетала над Японией 5 лет назад. После запуска 4 октября в стране объявили воздушную тревогу, а премьер-министр Фумио Кисида созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Кроме того, Токио выразил решительный протест Пхеньяну, заявив, что действия КНДР угрожают безопасности Японии. Запуск ракеты также осудили в Белом доме.
За последние две недели КНДР уже в пятый раз испытывает свое вооружение. В прошлый раз, 1 октября, Пхеньян запустил две ракеты малой дальности, которые не затронули исключительную экономическую зону Японии и упали вблизи восточного побережья КНДР. Также северокорейские военные проводили запуски 25, 28 и 29 сентября на фоне поездки вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею 30 сентября.
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