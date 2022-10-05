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В Южной Корее сообщили о переброске авианосца США к Японскому морю

Ведомости

Атомный авианосец ВМС США Ronald Reagan будет передислоцирован на побережье Японского моря после пуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты средней дальности, об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

«Авианосец США с ядерной установкой будет передислоцирован в воды к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям Северной Кореи», — сказано в сообщении агентства.

Уточняется, что авианосец покинул воды Японского моря после совместных военно-морских учений с Южной Кореей и Японией, которые проходили 30 сентября. В комитете отметили, что такая оперативная смена локации «очень необычна» для американского авианосца.

Накануне, 4 октября, стало известно, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над японской северной префектурой Аомори и упала вне исключительной экономической зоны Японии в Тихом океане, преодолев расстояние 4600 км. Таким образом расстояние стало максимальным за все время проведения Северной Кореей ракетных испытаний, сообщал телеканал NHK со ссылкой на минобороны Японии.

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По данным японской стороны, КНДР, вероятно, запустила ракету типа «Хвасон-12». Южнокорейские военные же утверждают, что была запущена ракета средней дальности.

За последние две недели КНДР уже в пятый раз испытывает свое вооружение. В прошлый раз, 1 октября, Пхеньян запустил две ракеты малой дальности, которые не затронули исключительную экономическую зону Японии и упали вблизи восточного побережья КНДР. В последний раз северокорейская ракета пролетала над Японией в сентябре 2017 г. После запуска 4 октября в стране объявили воздушную тревогу, а премьер-министр Фумио Кисида созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. США запросили на 5 октября проведение заседания Совета безопасности ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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