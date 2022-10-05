В Южной Корее сообщили о переброске авианосца США к Японскому морю

За последние две недели КНДР уже в пятый раз испытывает свое вооружение. В прошлый раз, 1 октября, Пхеньян запустил две ракеты малой дальности, которые не затронули исключительную экономическую зону Японии и упали вблизи восточного побережья КНДР. В последний раз северокорейская ракета пролетала над Японией в сентябре 2017 г. После запуска 4 октября в стране объявили воздушную тревогу, а премьер-министр Фумио Кисида созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. США запросили на 5 октября проведение заседания Совета безопасности ООН.