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Политика

КНДР закрепила статус ядерного государства

Ведомости

Верховное народное собрание Северной Кореи приняло декрет «О политике ядерных сил», закрепляющий статус страны как ядерного государства, передает агентство «Рёнхап».

Принятый документ регламентирует состав и задачи ядерных сил, принцип и условия принятия решений об их применений и др. В частности, в документе отмечается, что КНДР как « ответственное ядерное государство», не передает его или связанные с ним технологии другим странам.

Согласно принятому декрету, ядреное оружие применяется по решению председателя Госсовета КНДР, однако ответный дар может быть нанесен автоматически и немедленно в случае нападения на страну или ее командный центр.

«Легализация политики ядерных имеет существенное значение, так что мы больше не можем торговаться над нашим ядерным оружием», – сказал на заседании Верховного народного собрания лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Весной и летом 2018 г. Северная Корея и США провели переговоры, по итогам которых Пхеньян заявил о прекращении ядерных испытаний, оставив за собой право сохранить имеющееся оружие. Однако последующие переговоры, в том числе и личная встреча корейского лидера с американским президентом Дональдом Трампом результатов не дали, и КНД возобновили свои ядерные испытания.

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил , что Пхеньян продолжает расширять свою «незаконную ядерную программу и свои провокации против региона», проводя уже седьмые ядерные испытания.

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого тем, что наблюдался в разгар холодной войны. По его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия, а государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных