КНДР закрепила статус ядерного государства

Весной и летом 2018 г. Северная Корея и США провели переговоры, по итогам которых Пхеньян заявил о прекращении ядерных испытаний, оставив за собой право сохранить имеющееся оружие. Однако последующие переговоры, в том числе и личная встреча корейского лидера с американским президентом Дональдом Трампом результатов не дали, и КНД возобновили свои ядерные испытания.