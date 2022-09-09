КНДР закрепила статус ядерного государства
Верховное народное собрание Северной Кореи приняло декрет «О политике ядерных сил», закрепляющий статус страны как ядерного государства, передает агентство «Рёнхап».
Принятый документ регламентирует состав и задачи ядерных сил, принцип и условия принятия решений об их применений и др. В частности, в документе отмечается, что КНДР как « ответственное ядерное государство», не передает его или связанные с ним технологии другим странам.
Согласно принятому декрету, ядреное оружие применяется по решению председателя Госсовета КНДР, однако ответный дар может быть нанесен автоматически и немедленно в случае нападения на страну или ее командный центр.
«Легализация политики ядерных имеет существенное значение, так что мы больше не можем торговаться над нашим ядерным оружием», – сказал на заседании Верховного народного собрания лидер КНДР Ким Чен Ын.
Весной и летом 2018 г. Северная Корея и США провели переговоры, по итогам которых Пхеньян заявил о прекращении ядерных испытаний, оставив за собой право сохранить имеющееся оружие. Однако последующие переговоры, в том числе и личная встреча корейского лидера с американским президентом Дональдом Трампом результатов не дали, и КНД возобновили свои ядерные испытания.
1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил , что Пхеньян продолжает расширять свою «незаконную ядерную программу и свои провокации против региона», проводя уже седьмые ядерные испытания.
В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого тем, что наблюдался в разгар холодной войны. По его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия, а государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня».
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