Блинкен заявил о подготовке КНДР к проведению нового ядерного испытания

По его словам, Тегеран не может или не хочет дать согласие на сделку по иранской ядерной программе. «Несмотря на то что он публично выступает за обоюдное возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран с марта либо не готов, либо не желает принимать сделку, призванную обеспечить достижение именно этой цели. Возвращение к СВПД остается наилучшим вариантом развития событий для США, Ирана и мира в целом», — отметил он.