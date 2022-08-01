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Блинкен заявил о подготовке КНДР к проведению нового ядерного испытания

Ведомости

КНДР готовится к проведению нового ядерного испытания, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание», - отметил Блинкен (цитата по ТАСС).

По его словам, Тегеран не может или не хочет дать согласие на сделку по иранской ядерной программе. «Несмотря на то что он публично выступает за обоюдное возвращение к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран с марта либо не готов, либо не желает принимать сделку, призванную обеспечить достижение именно этой цели. Возвращение к СВПД остается наилучшим вариантом развития событий для США, Ирана и мира в целом», — отметил он.

Ранее сегодня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, сравнимого тем, что наблюдался в разгар холодной войны. По его словам, арсеналы мира насчитывают порядка 13 000 единиц ядерного оружия, а государства вкладывают «миллиарды долларов в вооружения Судного дня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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