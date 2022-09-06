Небензя назвал фейком заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР
Публикации СМИ о закупке Россией вооружений у КНДР являются очередным фейком, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«Я думаю, это очередной циркулирующий фейк», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).
Ранее издание The New York Times со ссылкой на доклад американской разведки заявило, что Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР. Как считают в правительстве США, это свидетельствует о том, что санкции «серьезно ограничили» цепочки поставок боеприпасов для российской армии.
Один из неназванных источников отметил, что Россия покупает ракеты малой дальности и артиллерийские снаряды, а также, как ожидается, намерена закупить у КНДР «дополнительное оборудование». О каком оборудовании идет речь, не уточняется.
В конце августа в Кремле назвали вбросом статью WP о поставках иранских беспилотников в Россию. «Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время», – сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По информации WP, 19 августа из Ирана якобы вылетели транспортные самолеты, перевозившие по меньшей мере два типа беспилотных летательных аппаратов, способных нести боеприпасы для атак на радары, артиллерию и другие военные цели. В частности, первыми среди переданных беспилотников, как утверждается, стали БПЛА серий Mohajer-6 и Shahed. В будущем планируется передача сотен иранских БПЛА различных типов, сообщили представители Белого дома газете.
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