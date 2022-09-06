Небензя назвал фейком заявления о приобретении Россией боеприпасов у КНДР

Ранее издание The New York Times со ссылкой на доклад американской разведки заявило, что Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР. Как считают в правительстве США, это свидетельствует о том, что санкции «серьезно ограничили» цепочки поставок боеприпасов для российской армии.