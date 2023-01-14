ТАСС: военная прокуратура во Владимирской области потребовала заблокировать сайт ООН
Девятнадцатая военная прокуратура через суд требует заблокировать новостной сайт ООН и сайт турецкого информационного агентства Anadolu, сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Владимирской области, куда поступил иск.
«В суде зарегистрирован иск о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, запрещенной информацией. В иске содержатся требования запретить доступ к сайтам https://news.un.org и https://www.aa.com.tr», — рассказали агентству.
Как уточнили в суде, заинтересованным лицом по иску значится также управление Роскомнадзора по Владимирской области. Заседание по иску должно состояться 27 января.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля прошлого года Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
В конце ноября стало известно, что ведомство заблокировало или удалило более 89 000 страниц в интернете за последний квартал, содержащих запрещенную информацию.