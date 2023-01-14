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ТАСС: военная прокуратура во Владимирской области потребовала заблокировать сайт ООН

Ведомости

Девятнадцатая военная прокуратура через суд требует заблокировать новостной сайт ООН и сайт турецкого информационного агентства Anadolu, сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд Владимирской области, куда поступил иск.

«В суде зарегистрирован иск о признании информации, распространяемой посредством сети интернет, запрещенной информацией. В иске содержатся требования запретить доступ к сайтам https://news.un.org и https://www.aa.com.tr», — рассказали агентству.

Как уточнили в суде, заинтересованным лицом по иску значится также управление Роскомнадзора по Владимирской области. Заседание по иску должно состояться 27 января.

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля прошлого года Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).

В конце ноября стало известно, что ведомство заблокировало или удалило более 89 000 страниц в интернете за последний квартал, содержащих запрещенную информацию. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных