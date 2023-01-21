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Арестович заявил об отсутствии гарантий победы Украины в конфликте

Ведомости

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что нет никаких гарантий, что украинская сторона одержит победу в конфликте с Россией. Об этом он заявил в опубликованном на его YouTube-канале видео.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», – заявил он в ходе разговора с украинским политологом (цитата по «РИА Новости»).

Арестович заявил, что правительству Украины нужно прислушаться к президенту Польши Анджею Дуде, который говорил, что страна может исчезнуть. Бывший советник главы офиса Зеленского рассказал, что в стране идет борьба за власть, которая может привести к поражению, поскольку «уже крутится история, которой мы не управляем».

Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). После этого Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился из-за того, что на него упала ракета, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. После этого Арестович написал заявление об отставке, которое офис президента Украины удовлетворил 17 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных