Арестович заявил об отсутствии гарантий победы Украины в конфликте
Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что нет никаких гарантий, что украинская сторона одержит победу в конфликте с Россией. Об этом он заявил в опубликованном на его YouTube-канале видео.
«Я неофициальное лицо уже, могу говорить что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», – заявил он в ходе разговора с украинским политологом (цитата по «РИА Новости»).
Арестович заявил, что правительству Украины нужно прислушаться к президенту Польши Анджею Дуде, который говорил, что страна может исчезнуть. Бывший советник главы офиса Зеленского рассказал, что в стране идет борьба за власть, которая может привести к поражению, поскольку «уже крутится история, которой мы не управляем».
Вечером 14 января после взрыва обрушился подъезд многоэтажного дома в Днепре (бывший Днепропетровск). После этого Арестович заявил, что подъезд многоэтажки обрушился из-за того, что на него упала ракета, которую подбила украинская система ПВО. В военном командовании Украины опровергли эту информацию. После этого Арестович написал заявление об отставке, которое офис президента Украины удовлетворил 17 января.