Трамп подал иск о клевете к писательнице, обвинившей его в изнасиловании

В мае суд признал Трампа виновным в домогательствах писательницы в 1996 г. и постановил выплатить ей $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по иску о побоях. После этого в июне Кэрролл внесла поправки в свое заявление, после того как Трамп назвал ее «сумасшедшей». Писательница изменила «изнасилование» на «сексуальное насилие» и потребовала взыскать с Трампа $10 млн. Бывший президент США обвинения не признает и называет их ложными.