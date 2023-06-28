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Трамп подал иск о клевете к писательнице, обвинившей его в изнасиловании

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп подал встречный иск о клевете к писательнице Джин Кэрролл, которая ранее обвинила его в изнасиловании. Об этом сообщает Bloomberg.

Иск был подан после того, как 10 мая в интервью телеканалу CNN писательница вновь публично обвинила бывшего президента в изнасиловании, тогда как присяжные заседатели днем ранее признали Трампа виновным в домогательствах, а не в изнасиловании.

В заявлении бывшего президента говорится, что заявления Кэрролл нанесли большой ущерб его репутации, что «привело к чрезмерной сумме убытков».

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В мае суд признал Трампа виновным в домогательствах писательницы в 1996 г. и постановил выплатить ей $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по иску о побоях. После этого в июне Кэрролл внесла поправки в свое заявление, после того как Трамп назвал ее «сумасшедшей». Писательница изменила «изнасилование» на «сексуальное насилие» и потребовала взыскать с Трампа $10 млн. Бывший президент США обвинения не признает и называет их ложными.

В США Трамп проходит также по делу о незаконном хранении секретных документов. 9 ему предъявили обвинения по 37 пунктам. По подсчетам New York Post, в рамках этих обвинений Трампу грозит максимальное наказание в виде 400 лет лишения свободы и штрафа в $9 млн. Экс-президент не признал себя виновным на заседании 13 июня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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