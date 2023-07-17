МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку на Крымский мост
МИД России осудил атаку беспилотников на Крымский мост и призвал мировое сообщество дать оценку действиям украинских властей. Заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что мост является сугубо гражданским объектом. Поэтому МИД рассчитывает, что международное сообщество «проявит принципиальность» и даст оценку преступлению украинских властей.
В российском МИДе отметили, что заявление Киева о том, что теракт на мосту – это совместная операция Военно-морских сил и Службы безопасности Украины, подтверждает причастность к произошедшему политического руководства и спецслужб страны. «Еще более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков», – подчеркнули в ведомстве.
В случае если выяснится, что атаковавшие мост беспилотники имеют западное происхождение, то это подтвердит их соучастие в теракте, предупредили в МИДе. В ведомстве заверили, что повреждения Крымского моста устранят в кратчайшие сроки, а попытки Киева отрезать полуостров от остальной части России заведомо невыполнимы.
В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – Алексей и Наталья Кулик из Белгородской области, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.
Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что атака на мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ответом на атаку Крымского моста станет достижение всех целей спецоперации. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».