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МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку на Крымский мост

Ведомости

МИД России осудил атаку беспилотников на Крымский мост и призвал мировое сообщество дать оценку действиям украинских властей. Заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства.

В министерстве подчеркнули, что мост является сугубо гражданским объектом. Поэтому МИД рассчитывает, что международное сообщество «проявит принципиальность» и даст оценку преступлению украинских властей.

В российском МИДе отметили, что заявление Киева о том, что теракт на мосту – это совместная операция Военно-морских сил и Службы безопасности Украины, подтверждает причастность к произошедшему политического руководства и спецслужб страны. «Еще более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков», – подчеркнули в ведомстве.

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В случае если выяснится, что атаковавшие мост беспилотники имеют западное происхождение, то это подтвердит их соучастие в теракте, предупредили в МИДе. В ведомстве заверили, что повреждения Крымского моста устранят в кратчайшие сроки, а попытки Киева отрезать полуостров от остальной части России заведомо невыполнимы.

В ночь на 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали Крымский мост, в результате чего погибли два человека – Алексей и Наталья Кулик из Белгородской области, ехавшие в машине по мосту. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

Следственный комитет возбудил по факту атаки дело о теракте, который, по версии ведомства, готовился по заданию спецслужб Украины. В Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что атака на мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ответом на атаку Крымского моста станет достижение всех целей спецоперации. На Украине назвали повреждение Крымского моста «провокацией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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