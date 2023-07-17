МИД России призвал мировое сообщество осудить атаку на Крымский мост

В российском МИДе отметили, что заявление Киева о том, что теракт на мосту – это совместная операция Военно-морских сил и Службы безопасности Украины, подтверждает причастность к произошедшему политического руководства и спецслужб страны. «Еще более циничной и чудовищной была реакция ряда украинских парламентариев на трагедию семьи Кулик. Они стали глумиться над людским горем, что позволяет сделать выводы об уровне нравственного и психического развития киевских политиков», – подчеркнули в ведомстве.