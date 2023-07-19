Белоруссия объявила об окончании проверок на границе с Россией

Мониторинг обстановки начался 5 мая в связи с подготовкой к выполнению соглашения между странами о взаимном признании виз. Белорусские пограничники организовали пропускные пункты на приграничных с Россией автодорогах и проверяли паспорт у въезжающих в республику.