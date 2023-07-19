Белоруссия объявила об окончании проверок на границе с Россией
Белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия на границе с Россией. Об этом сообщил официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский агентству «РИА Новости».
Мониторинг обстановки начался 5 мая в связи с подготовкой к выполнению соглашения между странами о взаимном признании виз. Белорусские пограничники организовали пропускные пункты на приграничных с Россией автодорогах и проверяли паспорт у въезжающих в республику.
В конце мая Белоруссия сообщила о стабилизации ситуации на границе с Украиной. Перед этим республика усиливала приграничную территорию минометами и бронетехникой. Сообщалось о столкновениях белорусских пограничников с провокациями, которые носили «откровенно хамский характер».
В январе этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об охране государственной границы в 2023 г. Согласно документу, основные усилия сосредоточены на украинском направлении.