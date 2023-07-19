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Белоруссия объявила об окончании проверок на границе с Россией

Ведомости

Белорусские пограничники прекратили мониторинговые мероприятия на границе с Россией. Об этом сообщил официальный представитель белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский агентству «РИА Новости».

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Мониторинг обстановки начался 5 мая в связи с подготовкой к выполнению соглашения между странами о взаимном признании виз. Белорусские пограничники организовали пропускные пункты на приграничных с Россией автодорогах и проверяли паспорт у въезжающих в республику.

В конце мая Белоруссия сообщила о стабилизации ситуации на границе с Украиной. Перед этим республика усиливала приграничную территорию минометами и бронетехникой. Сообщалось о столкновениях белорусских пограничников с провокациями, которые носили «откровенно хамский характер».

В январе этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об охране государственной границы в 2023 г. Согласно документу, основные усилия сосредоточены на украинском направлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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