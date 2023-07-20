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В Кыргызстане начали расследование из-за угроз США ввести санкции

Ведомости

В Кыргызстане начали расследование о причастности компаний к нарушению санкционных ограничений, введенных в отношении России. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны.

Со ссылкой на пресс-службу ведомства портал 24.kg сообщает, что ГКНБ утверждает, что кыргызское государство не причастно к нарушению режима введенных США и западными странами санкций, а госструктуры строго придерживаются международных норм. При этом ведомство не исключает, что частные фирмы могли по ошибке не соблюсти ограничения.

«ГКНБ допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции», – говорится в сообщении госкомитета. В связи с этим ведомство начало расследование.

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18 июля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экономические меры в отношении Кыргызстана, чтобы страна отказалась от торговли с Россией. Ограничения могут начать вводить уже на этой неделе.

В Кремле в ответ на эту информацию сообщили, что Россия продолжит развивать отношения с Кыргызстаном. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал республику «близким партнером и союзником» Москвы. По его словам, интеграция с Россией приносит большую пользу самому Кыргызстану.

В апреле президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества в финансовой, гуманитарной и торгово-экономической областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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