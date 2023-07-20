В Кыргызстане начали расследование из-за угроз США ввести санкции

«ГКНБ допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции», – говорится в сообщении госкомитета. В связи с этим ведомство начало расследование.