В Кыргызстане начали расследование из-за угроз США ввести санкции
В Кыргызстане начали расследование о причастности компаний к нарушению санкционных ограничений, введенных в отношении России. Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) страны.
Со ссылкой на пресс-службу ведомства портал 24.kg сообщает, что ГКНБ утверждает, что кыргызское государство не причастно к нарушению режима введенных США и западными странами санкций, а госструктуры строго придерживаются международных норм. При этом ведомство не исключает, что частные фирмы могли по ошибке не соблюсти ограничения.
«ГКНБ допускает возможную причастность к этому частных компаний и фирм, которые в рамках своего бизнеса и производственной деятельности могли быть причастны к нарушениям санкционных ограничений, возможно, и не зная о том, кто фактически может быть конечным потребителем и пользователем поставляемой им продукции», – говорится в сообщении госкомитета. В связи с этим ведомство начало расследование.
18 июля газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экономические меры в отношении Кыргызстана, чтобы страна отказалась от торговли с Россией. Ограничения могут начать вводить уже на этой неделе.
В Кремле в ответ на эту информацию сообщили, что Россия продолжит развивать отношения с Кыргызстаном. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал республику «близким партнером и союзником» Москвы. По его словам, интеграция с Россией приносит большую пользу самому Кыргызстану.
В апреле президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества в финансовой, гуманитарной и торгово-экономической областях.