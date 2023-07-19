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Политика

СМИ узнали о планах США ввести санкции против Кыргызстана из-за торговли с Россией

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена готовит новые экономические меры в отношении Киргизии, чтобы страна отказалась от торговли с Россией. Об этом рассказали два американских чиновника изданию The Washington Post.

Действия, которые предполагают «внесение в черный список» компаний, обвиняемых в нарушениях, могут начаться уже на этой неделе.

По данным издания, Россия якобы попыталась закупить китайские беспилотники под видом сверхмощных опрыскивателей, которые используют для сада и на крупных фермах. «Замаскированную» технику обнаружили таможенники недалеко от границы между Казахстаном и Кыргызстаном.

По словам журналиста издания, личность покупателя — российская компания, которая приобрела указанный товар в начале мая почти по $14 000 за каждый беспилотник.

The Washington Post, опираясь на общедоступные документы, утверждает, что общий объем экспорта Киргизии в Россию резко возрос в 2022 г., увеличившись на 250%. Речь идет в том числе об оптических прицелах для винтовок, которые ранее эта страна никогда не экспортировала в Россию.

Посольство Киргизии в Вашингтоне в ответ на запрос издания заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных норм и пресечению контрабанды и другой незаконной торговли. Комментируя рост торговли с Москвой, посольство объяснило это усовершенствованием электронных систем для отслеживания потока товаров через границы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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