СМИ узнали о планах США ввести санкции против Кыргызстана из-за торговли с Россией
Администрация президента США Джо Байдена готовит новые экономические меры в отношении Киргизии, чтобы страна отказалась от торговли с Россией. Об этом рассказали два американских чиновника изданию The Washington Post.
Действия, которые предполагают «внесение в черный список» компаний, обвиняемых в нарушениях, могут начаться уже на этой неделе.
По данным издания, Россия якобы попыталась закупить китайские беспилотники под видом сверхмощных опрыскивателей, которые используют для сада и на крупных фермах. «Замаскированную» технику обнаружили таможенники недалеко от границы между Казахстаном и Кыргызстаном.
По словам журналиста издания, личность покупателя — российская компания, которая приобрела указанный товар в начале мая почти по $14 000 за каждый беспилотник.
The Washington Post, опираясь на общедоступные документы, утверждает, что общий объем экспорта Киргизии в Россию резко возрос в 2022 г., увеличившись на 250%. Речь идет в том числе об оптических прицелах для винтовок, которые ранее эта страна никогда не экспортировала в Россию.
Посольство Киргизии в Вашингтоне в ответ на запрос издания заявило, что руководство страны привержено соблюдению международных норм и пресечению контрабанды и другой незаконной торговли. Комментируя рост торговли с Москвой, посольство объяснило это усовершенствованием электронных систем для отслеживания потока товаров через границы страны.