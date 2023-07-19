СМИ узнали о планах США ввести санкции против Кыргызстана из-за торговли с Россией

The Washington Post, опираясь на общедоступные документы, утверждает, что общий объем экспорта Киргизии в Россию резко возрос в 2022 г., увеличившись на 250%. Речь идет в том числе об оптических прицелах для винтовок, которые ранее эта страна никогда не экспортировала в Россию.