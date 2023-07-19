Газета
Политика

Песков: Россия намерена продолжать развивать отношения с Киргизией

Ведомости

Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», – сказал Песков в ответ на вероятные планы США ввести санкции в отношении Киргизии.

Газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экономические меры в отношении Киргизии, чтобы страна отказалась от торговли с Россией. Ограничения могут начать вводить уже на этой неделе.

Представитель Кремля отметил, что Киргизия является «близким партнером и союзником» России. «Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии. И киргизская экономика безусловно является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса», – добавил Песков.

В апреле президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества в финансовой, гуманитарной и торгово-экономической областях.

Кроме того, главы государств обсудили тогда взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве, в частности в контексте председательства России в Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных