Песков: Россия намерена продолжать развивать отношения с Киргизией
Россия продолжит развивать отношения с Киргизией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы намерены дальше развивать и наши двусторонние отношения с Киргизией, которыми мы весьма дорожим, и также все форматы нашей совместной интеграции», – сказал Песков в ответ на вероятные планы США ввести санкции в отношении Киргизии.
Газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников писала, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экономические меры в отношении Киргизии, чтобы страна отказалась от торговли с Россией. Ограничения могут начать вводить уже на этой неделе.
Представитель Кремля отметил, что Киргизия является «близким партнером и союзником» России. «Это та самая интеграция, которая приносит большую пользу самой Киргизии. И киргизская экономика безусловно является бенефициаром дальнейшего развития этого интеграционного процесса», – добавил Песков.
В апреле президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Как сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества в финансовой, гуманитарной и торгово-экономической областях.
Кроме того, главы государств обсудили тогда взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве, в частности в контексте председательства России в Евразийском экономическом сообществе (ЕАЭС).