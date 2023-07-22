Посол рассказал о российском ответе на претензии Польши из-за слов Путина

Ранее в субботу, 22 июля, Андреева вызвали в МИД Польши в связи с заявлениями Путина во время совещания с постоянными членами Совета безопасности. Тогда президент напомнил, что республика в 1939 г. была брошена западными союзниками на «съедение» германской военной машине и утратила свою независимость и государственность. По его словам, благодаря СССР и позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Западные территории нынешней Польши – «это подарок Сталина полякам», подчеркнул глава государства.