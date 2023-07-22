Посол рассказал о российском ответе на претензии Польши из-за слов Путина
Варшава получила надлежащий ответ на претензии к выступлению президента России Владимира Путина, в ходе которого он заявил, что благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Ранее в субботу, 22 июля, Андреева вызвали в МИД Польши в связи с заявлениями Путина во время совещания с постоянными членами Совета безопасности. Тогда президент напомнил, что республика в 1939 г. была брошена западными союзниками на «съедение» германской военной машине и утратила свою независимость и государственность. По его словам, благодаря СССР и позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Западные территории нынешней Польши – «это подарок Сталина полякам», подчеркнул глава государства.
Андреев рассказал, что беседу с ним провел замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, он «выставил претензии польской стороны по поводу того, что вчера сказал наш президент на совещании с членами Совета безопасности».
«Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе и на Украине», – сообщил посол, добавив, что стороны не достигли взаимопонимания.