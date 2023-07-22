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Посол рассказал о российском ответе на претензии Польши из-за слов Путина

Ведомости

Варшава получила надлежащий ответ на претензии к выступлению президента России Владимира Путина, в ходе которого он заявил, что благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе. Об этом «РИА Новости» сообщил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Ранее в субботу, 22 июля, Андреева вызвали в МИД Польши в связи с заявлениями Путина во время совещания с постоянными членами Совета безопасности. Тогда президент напомнил, что республика в 1939 г. была брошена западными союзниками на «съедение» германской военной машине и утратила свою независимость и государственность. По его словам, благодаря СССР и позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Западные территории нынешней Польши – «это подарок Сталина полякам», подчеркнул глава государства.

Андреев рассказал, что беседу с ним провел замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, он «выставил претензии польской стороны по поводу того, что вчера сказал наш президент на совещании с членами Совета безопасности».

«Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе и на Украине», – сообщил посол, добавив, что стороны не достигли взаимопонимания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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